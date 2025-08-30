ПЕТРОВИЋ „ЗАКЉУЧАО“ ТОТЕНХЕМ: Тријумф Борнмута у Лондону, Јунајтед у 97. минуту до славља
Фудбалери Борнмута, предвођени српским голманом Ђорђем Петровићем, савладали су Тотенхем у Лондону резултатом 1:0 у трећем колу Премијер лиге.
Једини гол постигао је Еванилсон у петом минуту.
Манчестер Јунајтед је тек у трећем колу уписао прву победу, а тријумф против Барнлија на Олд Трафорду донео је Бруно Фернандез из пенала у 90+7. минуту.
Евертон је славио на гостовању Вулверхемптону 3:2, а Сандерленд је победио Брентфорд 2:1.
Фудбалери Челсија победили су на свом терену Фулам резултатом 2:0. Жоао Педро је у 45+9. минуту довео Челси у предност, после асистенције Енца Фернандеза.
Фудбалер Фулама Рајан Сесењон играо је руком у свом шеснаестерцу на почетку другог полувремена, а главни судија Роберт Џонс је након неколико минута консултација са ВАР собом досудио пенал.
Фернандез је у 56. минуту са 11 метара погодио за коначних 2:0.
Српски фудбалер Саша Лукић одиграо је целу утакмицу за Фулам.