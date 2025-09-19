clear sky
28°C
19.09.2025.
Нови Сад
eur
117.179
usd
99.3379
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРОМЕНИО СПОРТ: Мирослав Радуљица нови фудбалер Железничара из Инђије

19.09.2025. 14:15 14:17
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
raduljica
Фото: Мирослав Радуљица (Фото: Фк Железничар Инђија/Петар Зинајић Вучковић)

Некадашњи репрезентативац Србије у кошарци Мирослав Радуљица нови је фудбалер Железничара, саопштио је данас клуб из Инђије.

Радуљица (37) је прошле сезоне играо кошарку за грчки Маруси, а спортску каријеру наставља као нападач Железничара, који се такмичи у Српској лиги Војводина.

"Драго ми је што смо постигли договор о сарадњи и радујем се прилици да будем део тима ФК Железничар. Брзо смо се договорили, а оно што је најбитније јесте да ћемо дати све од себе да помогнемо Хуманитарној организацији 'Срби за Србе' која ради велике и значајне ствари за наш народ. Током ове сезоне такмичарски циљеви су највиши могући и надамо се да ћемо ускоро гледати Железничар у Првој лиги Србије. Радујем се првом тренингу, упознавању са саиграчима и верујем да ћемо заједно направити још много хуманитарних акција", рекао је Радуљица који ће носити дрес са бројем 21.

Радуљица је у кошаркашкој каријери између осталих клубова наступао и за Партизан, Црвену звезду, ФМП, Ефес, Албу, Панатинаикос и Олимпију из Милана, док је у НБА лиги наступао у дресовима Минесоте и Милвокија.

У млађим категоријама репрезентације Србије освојио је златне медаље на два Европска и једном Светском првенству, а има и злато са Универзијаде 2009. године у Београду. На Европском првенству за играче до 20 година 2008. у Летонији понео је титулу МВП-а. 

Он је у дресу сениорске репрезентације Србије освојио три сребрне медаље, на Олимпијским играма 2016. године у Рију, Светском првенству 2014. у Шпанији и Европском првенству 2009. у Пољској.

Железничар се налази на другом месту на табели Српске лиге Војводине са 11 бодова после пет одиграних кола.

мирослав радуљица фк железничар фк железничар инђија
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗБОГ ОВОГА СЕ НИЈЕ СНАШАО У НБА Радуљица открио шта му се није допало у Америци, где је У СТАРТУ ДОЖИВЕО ПРАВИ ШОК
f

ЗБОГ ОВОГА СЕ НИЈЕ СНАШАО У НБА Радуљица открио шта му се није допало у Америци, где је У СТАРТУ ДОЖИВЕО ПРАВИ ШОК

11.08.2025. 20:45 20:50
Волим
0
Коментар
0
Сачувај