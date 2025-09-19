ПРОМЕНИО СПОРТ: Мирослав Радуљица нови фудбалер Железничара из Инђије
Некадашњи репрезентативац Србије у кошарци Мирослав Радуљица нови је фудбалер Железничара, саопштио је данас клуб из Инђије.
Радуљица (37) је прошле сезоне играо кошарку за грчки Маруси, а спортску каријеру наставља као нападач Железничара, који се такмичи у Српској лиги Војводина.
"Драго ми је што смо постигли договор о сарадњи и радујем се прилици да будем део тима ФК Железничар. Брзо смо се договорили, а оно што је најбитније јесте да ћемо дати све од себе да помогнемо Хуманитарној организацији 'Срби за Србе' која ради велике и значајне ствари за наш народ. Током ове сезоне такмичарски циљеви су највиши могући и надамо се да ћемо ускоро гледати Железничар у Првој лиги Србије. Радујем се првом тренингу, упознавању са саиграчима и верујем да ћемо заједно направити још много хуманитарних акција", рекао је Радуљица који ће носити дрес са бројем 21.
Радуљица је у кошаркашкој каријери између осталих клубова наступао и за Партизан, Црвену звезду, ФМП, Ефес, Албу, Панатинаикос и Олимпију из Милана, док је у НБА лиги наступао у дресовима Минесоте и Милвокија.
У млађим категоријама репрезентације Србије освојио је златне медаље на два Европска и једном Светском првенству, а има и злато са Универзијаде 2009. године у Београду. На Европском првенству за играче до 20 година 2008. у Летонији понео је титулу МВП-а.
Он је у дресу сениорске репрезентације Србије освојио три сребрне медаље, на Олимпијским играма 2016. године у Рију, Светском првенству 2014. у Шпанији и Европском првенству 2009. у Пољској.
Железничар се налази на другом месту на табели Српске лиге Војводине са 11 бодова после пет одиграних кола.