САГА СЕ НАСТАВЉА, ГДЕ ЋЕ "МИТРОГОЛ": Митровић у Бразилу?!
Репрезентативац Србије Александар Митровић би каријеру могао да настави у Бразилу.
Александар Митровић могао би ускоро да заврши своју епизоду у Ал Хилалу, пошто је доласком Дарвина Нуњеса из Ливерпула пао у други план.
Саудијски гигант, према наводима страних медија, спреман је да се одрекне српског нападача и да за његов одлазак исплати 25 милиона евра.
Митровић, некадашњи ас Партизана, Андерлехта, Њукасла и Фулама, већ неко време привлачи пажњу бројних клубова, а последња гласина стиже из Бразила.
Портал "Цолуна до Фла" повезао је његово готово извесно напуштање Ријада са чињеницом да Фламенго још увек није комплетирао тим. Иако је бразилски великан већ уложио око 45 милиона евра у појачања, постоји простор за нове трансфере.
Како пише исти извор, тренер Фламенга Луис Фелипе наводно нема довољно поверења у своје тренутне нападаче Педра и Жуниња, па би ангажовање Митровића могло да буде право решење.
Српски фудбалери оставили су дубок траг у овом клубу, а међу навијачима и даље живи сећање на легендарног Дејана Рамба Петковића.