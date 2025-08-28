clear sky
СПИСАК ЗА ДУЕЛ С „ОРЛОВИМА“: Селектор Летоније позвао ове играче

28.08.2025. 15:18 15:20
спорт
Фото: Фудбалски савез Србије

Фудбалери Летоније ће 6. септембра у Риги дочекати Србију, а три дана касније гостоваће Албанији.

Селектор репрезентације Летоније Паоло Николато саопштио је шири списак од 25 играча за предстојеће утакмице против Србије и Албаније у групи К квалификација за Светско првенство, које ће бити одржано 2026. године у САД, Канади и Мексику.

За селекцију Летоније на овим мечевима неће играти Кристер Тобер и Роберт Улдрик, који имају проблема са повредама.

Фудбалери Летоније ће 6. септембра у Риги дочекати Србију, а три дана касније гостоваће Албанији.

На списку се налазе:

Голмани: Рихард Матревикс (Дукла), Кришјанис Звидрис (Рига), Френкс Давидс Оролс (Гробина).

Одбрана: Робертс Савалниекс (РФС), Андрејс Циганикс (Луцерн), Раивис Јурковскис (Рига), Антонијс Черномордијс (Рига), Виталијс Јагодинскис (Висака), Даниелс Балодис (Татран), Денис Мелникс (Ауда), Максимс Тонишевс (Рига), Робертс Веипс (РФС).

Средњи ред: Алвис Јаунземс (Лехија Гдањск), Алексејс Савељевс (Лиепаја), Едуардс Дашкевичс (Ауда), Ренарс Варславанс (Рига), Дмитријс Зеленковс (РФС), Лукас Вапне (Согндал), Кристерс Пенкевикс (Јелгава), Кристапс Грабовскис (Б93).

Нападачи: Јанис Икауниекс (РФС), Владиславс Гутковскис (Даежон), Марко Регжа (Рига), Дарио Шитс (Парма), Бруно Мелнис (Лиепаја).

Прво место на табели групе К држи Енглеска са девет бодова, док Албанија има пет. Селекције Србије и Летоније су сакупиле по четири, док је Андора последња без бодова.

фудбалска репрезентација србије сп у фудбалу
Спорт Фудбал
