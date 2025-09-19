clear sky
СРЂАН БЛАГОЈЕВИЋ ПРЕД ВЕЧИТИ ДЕРБИ: Звезда је велики фаворит, али нама нико не може да одузме наду

19.09.2025. 14:08 14:10
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
blagojevic
Фото: ФК Партизан

Тренер фудбалера Партизана Срђан Благојевић рекао је пред 177. лигашки "вечити дерби" да је Црвена звезда велики фаворит на папиру, али да његовим изабраницима нико не може да одузме наду у позитиван резултат.

Партизан у мечу 9. кола Суперлиге сутра од 19 часова дочекује Црвену звезду.

"Прошло је осам, девет месеци, откад смо почели да правимо нови и другачији Партизан. Без обзира на све што се дешавало и моју веру екипу, Звезда је велики фаворит на папиру. Не само јер је три или четири пута вреднија и скупља од нас већ јер је екипа која је пројектована за Лигу шампиона. Они су показали у нашем првенству и у Европи да имају ширину и квалитет. Због свега тога је фаворит на папиру што се тиче ове утакмице", рекао је Благојевић на конференцији за медије.

Благојевић је рекао да, упркос снази ривала, Партизан не жели да се унапред преда.

"Нама нико не може да одузме наду. Надамо се да уз наш квалитет и најбољу верзију себе коју имамо да дођемо до позитивног резултата. Верујемо у оно што радимо, имамо велику амбицију и жељу и сигуран сам да ћемо дати све од себе, а почећемо дерби са ставом да желимо да добијемо утакмицу", додао је Благојевић.

Подсетио је да је у претходна два дербија у којима је Благојевић водио екипу, Партизан гостовао Звезди, сад први пут дочекује вечитог ривала.

"Претходна два дербија играли смо у гостима, пред већински навијачима Звезде, овог пута ће то бити другачије јер ће наши навијачи бити сутра у већини. Влада огромно интересовање за утакмицу, колико сам чуо стадион је распродат, осећа се нека позитивна енергија и код наших навијача", навео је Благојевић.

Додао је да притисак резултата увек постоји, с обзиром на то да Партизан у дерби улази са 19 бодова из седам утакмица, а Звезда има максималних могућих 18 из шест одиграних мечева.

"Свака утакмица је тест за ову екипу, не бих издвајао сутрашњу утакмицу, уз част дербију као институцији. Играће се и пре и после тога, али бодови сутра вреде као на свакој утакмици. Имајући у виду то, тако и приступамо овој утакмици", подвукао је Благојевић.

срђан благојевић фк партизан вечити дерби суперлига србије фудбал Суперлига Србије суперлига србије у фудбалу
Спорт Фудбал
