overcast clouds
25°C
08.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СВИ НА „КАРАЂОРЂЕ“: Навијачи, подржите Вошу на пут ка новој победи

08.09.2025. 11:23 11:26
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Војводина
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Војводина

Фудбалски клуб Војводина у суботу у 20 час дочекује Чукарички у 8. колу Суперлиге Србије.

– ФК Војводина позива своје навијаче да у што већем броју подрже наше момке у суботу – наводи се на сајту ФК Војводина. 

Изабраници Мирослава Тањге у прошлој утакмици на свом „Карађорђу“ победили су ТСЦ, а сада у госте долази још један директан ривал у борби за пласман у Европу.

Карте по цени од 500 динара за западну, односно 300 динара за источну трибину, навијачи Војводине моћи ће да купе од понедељка, 8. септембра, у званичној клупској продавници на стадиону „Карађорђе“, али и „online“ на линку ОВДЕ.

– Војводинаши, обезбедите своја места, видимо се у суботу од 20 часова на нашем „Карађорђу“, да испунимо трибине и помогнемо нашој „старој дами“ да дође до нове победе! Ми смо једно, то је наша снага! – пише ФК Војводина. 

Пласман обезедио Sofascore
Вошин кутак фк војводина фудбалери војводине
Извор:
ФК Војводина
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај