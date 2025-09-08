СВИ НА „КАРАЂОРЂЕ“: Навијачи, подржите Вошу на пут ка новој победи
Фудбалски клуб Војводина у суботу у 20 час дочекује Чукарички у 8. колу Суперлиге Србије.
– ФК Војводина позива своје навијаче да у што већем броју подрже наше момке у суботу – наводи се на сајту ФК Војводина.
Изабраници Мирослава Тањге у прошлој утакмици на свом „Карађорђу“ победили су ТСЦ, а сада у госте долази још један директан ривал у борби за пласман у Европу.
Карте по цени од 500 динара за западну, односно 300 динара за источну трибину, навијачи Војводине моћи ће да купе од понедељка, 8. септембра, у званичној клупској продавници на стадиону „Карађорђе“, али и „online“ на линку ОВДЕ.
– Војводинаши, обезбедите своја места, видимо се у суботу од 20 часова на нашем „Карађорђу“, да испунимо трибине и помогнемо нашој „старој дами“ да дође до нове победе! Ми смо једно, то је наша снага! – пише ФК Војводина.