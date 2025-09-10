ТРЕНЕРИ ОКУКА И ФИЛИПОВИЋ: "Није срамота изгубити од Енглеске, али начин..."
Фудбалски тренери Драган Окука и Зоран Филиповић су прокоментарисали дебакл Србије против Енглеске у квалификацијама за Светско првенство.
Србија је убедљиво изгубила на стадиону "Рајко Митић" од Енглеске са 5:0, у оквиру квалификације за Светско првенство.
Окука и Филиповић, били су гости на "ТВ Прва", у оквиру јутарњег програма. Што се тиче саме утакмице сложили су се да је поражавајуће.
Филиповић је истакао да овај резултат нико није очекивао и да је овај начин игре поражавајући и опомињујући.
"Није лако, у овом моменту тешком за све нас, није лако коментарисати. Лако је бити генерал после битке. Нико није ово очекивао, ми знамо да је Енглеска топ репрезентација, једна од најачих на свету, али овај начин и резултат нико није очекивао. Може да се изгуби нормално, губе се утакмице, али овај начин је поражавајући и опомињујући, тежак је за све навијаче који су били на Маракани. Није срамота изгубити од Енглеске, али начин и дешавања на терену нас опомињу", рекао је Филиповић, а надовезао се Окука:
"Доминирали су свих 90 минута, наша екипа се није снашла, надиграли су нас у потпуности. Не знам дал смо шутнули на гол. Поражавајуће је. Енглези су фаворити, биће први у групи, али на нама је да будемо други, помучићемо се да дођемо до баража", рекао је Окука.
Истакао је Филиповић да се види слаба спремност код српских фудбалера и да нису у такмичарској форми.
"Наши играчи који су играли јуче имају проблеме, нису у такмичарској форми, не играју у својим клубовима, имамо повређене... То се аутоматски видело јуче. Наишли смо на јаког противника, који има играче који су у такмичарској форми, а наши су физички неспремни."
Окука је рекао да тек следи битан период и да је кључна утакмица са Албанијом која је наредна на програму, као и да Србију очекује велика борба за друго место у групи.
"Делује да смо у страху играли против Енглеза, да смо их превише респектовали, једну Андору су добили 1:0, нису били на топ нивоу. Изгубили смо без испаљеног метка, проблем је био до нас. Били смо без енергије, тим и тактика дискутабилни. Могли су да нам дају гол кад хоће, ходајући су нас победили, то је поразно за нас, не тих 0:5. Ми смо пре жреба знали да је Енглеска фаворит, а да ћемо са Албанијом да се боримо за друго место. Начин на који смо изгубили је поражавајући."
Окука је напоменуо да селектор Драган Стојковић Пикси мора да остане смирен.
"Нормално да је и Пикси разочаран, али мора да задржи мирноћу, има још две-три утакмице много значајније", додао је Окука.