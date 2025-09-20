clear sky
(УЖИВО) ВОЈВОДИНА НА НЕУГОДНОМ ГОСТОВАЊУ: У Новом Пазару жели да настави низ без пораза

20.09.2025. 17:06 17:10
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ФК Војводина

Фудбалери Војводине гостују Новом Пазару од 17.30 часова у 8. колу Суперлиге Србије.

Новосађани у добром расположењу улазе у овај дуел јер и даље не знају за пораз. Изабраници Мирослава Тањге уписали су пет победа и два ремија и трећи су на табели, иза вечитих ривала Партизана и Црвене звезде. 

Нови Пазар је на шестој позицији са скором 3-2-2. 

-Свесни смо да идемо у госте екипи која је у успону, која игра брзо и зна шта жели. Очекујем занимљиву утакмицу и обострано велику борбу, јер су све наше утакмице у Новом Пазару имале такву ноту и наглашен карактера супарника. Очекујем дуел на резултат, а ми у њега улазимо максимално спремни, јер немамо кадровских проблема, ако изузмемо због повреде одсутног Марка Величковића. У сваком случају, надамо се најбољем и повољном резултату за нас, јер смо тим који може да победи сваког ривала - рекао је Мирослав Тањга. 

фк војводина Вошин кутак суперлига фудбал
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
