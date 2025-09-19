clear sky
ВЛАДАН МИЛОЈЕВИЋ: Нема фаворита у дербију, свака утакмица је прича за себе

19.09.2025. 15:39 15:41
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
milojevic
Фото: ФК Црвена звезда

Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић рекао је пред 177. "вечити дерби" да нема фаворита и да је свака утакмица против Партизана прича за себе.

Звезда у мечу 9. кола Суперлиге гостује Партизану у суботу од 19 часова. 

Милојевић је рекао да се не слаже са ставом тренера  Партизана Срђана Благојевића, који је раније данас рекао да је Звезда велики фаворит у дербију.

"Мишљења сам да неког изразитог фаворита у утакмицама Звезде и Партизана нема. Никад није било. Утакмице између Партизана и Звезде се играју без фаворита", изјавио је Милојевић на данашњој конференцији за медије.

Додао је да су, иако Звезда у дерби улази са максималним учинком од 18 бодова из шест одиграних мечева, док Партизан има 19 бодова из седам утакмица, "црно-бели" од почетка сезоне играли јако добро, што се видело у европским утакмицама. 

"Негде су неочекивано губили, али су играли са самопоуздањем. Партизан је у овом тренутку лидер, имају једну нерешену утакмицу, доста голова дају, али у Звезди је ситуација да је величина клуба таква да је увек притисак", додао је Милојевић.

Додао је да је Раде Крунић једини фудбалер Црвене звезде који због повреде ван конкуренције за дерби.

"Имам доста играча, што старијих, што млађих. Имам слатке муке што се тиче састава и оно што је за похвалу је да су сви вредни. Свесни смо да имамо доста странаца, да може да их игра само њих четири, да неки морају да остану ван протокола. Велики су професионалци и неко ће сутра изостати, не зато што квалитетом то не заслужује, него што тако мора да буде", навео је Милојевић.

Милојевић је изјавио саучешће породици и пријатељима недавно преминулог бившег капитена Црвене звезде Дејана Миловановића.

