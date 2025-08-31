ВЛАДАН МИЛОЈЕВИЋ ПОСЛЕ УБЕДЉИВЕ ПОБЕДЕ НАД НОВИМ ПАЗАРОМ: Желели смо да видимо реакцију, задовољан сам игром
Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић изјавио је после победе против Новог Пазара да је желео да види реакцију његове екипе после елиминације из квалификација за Лигу шампиона и додао да је задовољан игром.
Фудбалери Црвене звезде победили су Нови Пазар у гостима резултатом 5:1 у утакмици седмог кола Суперлиге Србије.
"Желели смо да видимо реакцију после резултата у Европи који није био онакав каквог смо прижељкивали. Хтео сам да видим како ће екипа да одговори и могу да будем задовољан и игром и професионалним приступом у припреми утакмице. Ово је било једно тешко гостовање, јер је Нови Пазар подигао форму и овде је увек незгодно играти. Оно што нам је било најважније јесте да са победом одемо на неопходан одмор", рекао је Милојевић, а преноси сајт клуба.
Он је навео да екипу сада очекује репрезентативна пауза и додао да се нада да ће се сви вратити здрави.
"Можемо да кажемо да је мини првенство у августу завршено. Видели сте квалитет Марка Арнаутовића и наш циљ је да га припремимо на највишем нивоу како би био физички потпуно спреман. Данас је одиграо планираних 60 минута према препоруци медицинског тима. Такође, први пут смо видели и Френкила Теба на делу. Све то треба интегрисати у тим, мада ће нам сада недостајати јер следи репрезентативна пауза. Имамо две недеље да се одморимо и сигурно нас у наставку сезоне очекују велики изазови", изјавио је Милојевић.
Звезда ће у следећем колу 13. септембра дочекати Железничар из Панчева.