ВЛАДАН МИЛОЈЕВИЋ ПОСЛЕ УБЕДЉИВЕ ПОБЕДЕ НАД НОВИМ ПАЗАРОМ: Желели смо да видимо реакцију, задовољан сам игром

31.08.2025. 22:05 22:08
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: ФК Црвена звезда

Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић изјавио је после победе против Новог Пазара да је желео да види реакцију његове екипе после елиминације из квалификација за Лигу шампиона и додао да је задовољан игром.

Фудбалери Црвене звезде победили су Нови Пазар у гостима резултатом 5:1 у утакмици седмог кола Суперлиге Србије.

"Желели смо да видимо реакцију после резултата у Европи који није био онакав каквог смо прижељкивали. Хтео сам да видим како ће екипа да одговори и могу да будем задовољан и игром и професионалним приступом у припреми утакмице. Ово је било једно тешко гостовање, јер је Нови Пазар подигао форму и овде је увек незгодно играти. Оно што нам је било најважније јесте да са победом одемо на неопходан одмор", рекао је Милојевић, а преноси сајт клуба.

Он је навео да екипу сада очекује репрезентативна пауза и додао да се нада да ће се сви вратити здрави.

"Можемо да кажемо да је мини првенство у августу завршено. Видели сте квалитет Марка Арнаутовића и наш циљ је да га припремимо на највишем нивоу како би био физички потпуно спреман. Данас је одиграо планираних 60 минута према препоруци медицинског тима. Такође, први пут смо видели и Френкила Теба на делу. Све то треба интегрисати у тим, мада ће нам сада недостајати јер следи репрезентативна пауза. Имамо две недеље да се одморимо и сигурно нас у наставку сезоне очекују велики изазови", изјавио је Милојевић.

Звезда ће у следећем колу 13. септембра дочекати Железничар из Панчева.

Спорт Фудбал
