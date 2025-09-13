broken clouds
28°C
13.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВЛАДАН МИЛОЈЕВИЋ ПРЕД ДУЕЛ СА ЖЕЛЕЗНИЧАРОМ: Волео бих да навијачи дођу и да прославимо рођендан Маракане на најлепши начин

13.09.2025. 18:42 18:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ФК Црвена звезда
Коментари (0)
milojevic
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалери Црвене звезде ће сутра од 17 часова на стадиону "Рајко Митић" угостити Железничар из Панчева у осмом колу Суперлиге Србије. 

Тренер Црвене звезде Владан Милојевић је истакао да би волео да навијачи дођу и да се на најлепши начин прослави рођендан Маракане.

Сутра се на утакмици против Железничара слави 62. рођендан наше Маракане.

- Увек је лепо када се обележавају јубилеји, волео бих да навијачи дођу у што већем броју, да нас подрже, да прославимо на што лепши начин.

Железничар је добро организована екипа.

- Могу да кажем за Железничар да је једна од најстабилнијих екипа што се тиче првенства од почетка. Сигурно доласком господина Коковића, су успоставили систем, тачно знају ко шта ради, имају своју филозофију. Ту се види и потпис тренера од почетка припрема. Добар спој младих и искусних играча, тако да није то за мене изненађење. Налазе се на високом месту на табели и сигурно противник који тежи да наметне свој стил и игру, са доста брзих играча и системом игре. Има играча на које треба обратити пажњу и свакако се морамо добро спремити.

Цени Милојевић колегу са клупе Железничара.

- Један изузетно добар и млад тренер, са јасном филозофијом и системом у којем жели да игра, а то се и види на терену. Сигурно спада у плејаду младих тренера, који ће у будућности представљати право злато за српски фудбал.

О одласку Шерифа Ендиајеа.

- Сигурно је одлазак Шерифа, мени као тренеру који је са њим дуго сарађивао тешко пао. Свестан сам да је то неминовно у данашњем фудбалу. Са друге стране могу да кажем да је он један играч који је велики професионалац, како на терену, тако и ван терена. Ћутао је, радио је, мислим да је много помогао и у сваком случају му желим све најбоље у наставку каријере - рекао је Милојевић.

Звездини играчи су се са репрезентативних пауза вратили без повреда.

- Здрави су, данас ћемо их све имати на окупу, тако да немамо неке веће проблеме. Према тренутним информацијама, сви су здрави.

Опоравак Радета Крунића добро напредује.

- Мислим да иде у добром правцу. Ту сам оптимиста, што се тиче првих процена чинило се да је дужа пауза у питању, али све су чешће индикације да постоји могућност да се раније врати на терен. Свакако јако је незгодна повреда, на тешком месту где треба доста времена да прође да се залечи. Надам се да ће убрзо почети да трчи, а видећемо када ће моћи да одради комплетан тренинг.

Звезда је фокусирана само на меч у недељу.

- Размишљамо само о овој утакмици, мислимо о нама, а не о противнику. У овом моменту смо фокусирани на утакмицу против Железничара, јер долази нам изузетно квалитетан противник, имамо времена до дербија.

Дотакао се шеф струке и младих репрезентативаца наше земље који играју за први тим.

- Испратио сам, као што пратим и све остале наше репрезентативце. Честитам им у сваком случају, види се и драго ми је што пружају добре партије, то им је и дужност, како играчки, тако и по понашању. Све су то талентовани и добри играчи. Мислим да имамо светлу будућност што се тиче те генерације - подвукао је Милојевић.

фк црвена звезда фк железничар владан милојевић суперлига србије фудбал Суперлига Србије суперлига србије у фудбалу
Извор:
Дневник/ФК Црвена звезда
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Иванић одиграо три меча против Железничара и постигао три гола
ivanic

ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Иванић одиграо три меча против Железничара и постигао три гола

13.09.2025. 15:31 15:34
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВАСИЛИЈЕ КОСТОВ ПОЗВАО НАВИЈАЧЕ НА РОЂЕНДАН "МАРАКАНЕ":  Сигуран сам да ће звездаши направити сјајну атмосферу против Железничара
костов

ВАСИЛИЈЕ КОСТОВ ПОЗВАО НАВИЈАЧЕ НА РОЂЕНДАН "МАРАКАНЕ":  Сигуран сам да ће звездаши направити сјајну атмосферу против Железничара

11.09.2025. 14:45 14:47
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ФУДБАЛЕРИ ЖЕЛЕЗНИЧАРА ГОСТУЈУ ЦРВЕНОЈ ЗВЕЗДИ Коковић: Трудићемо се да наметнемо наш стил игре
Trener Radomir Koković

ФУДБАЛЕРИ ЖЕЛЕЗНИЧАРА ГОСТУЈУ ЦРВЕНОЈ ЗВЕЗДИ Коковић: Трудићемо се да наметнемо наш стил игре

13.09.2025. 12:25 12:28
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗВЕЗДА ПРОДАЈЕ ГЛАВНОГ „ШПИЦА“ Оде Ендиаје, турски клуб велике паре даје
s

ЗВЕЗДА ПРОДАЈЕ ГЛАВНОГ „ШПИЦА“ Оде Ендиаје, турски клуб велике паре даје

Нови велики трансфер на Маракани! Како Телеграф незванично сазнаје, Црвена звезда је продала Шерифа Ендиајеа у турски Самсун, који је платио обештећење од пет милиона евра.
12.09.2025. 14:43 14:51
Волим
0
Коментар
0
Сачувај