ВЛАДАН МИЛОЈЕВИЋ ПРЕД ДУЕЛ СА ЖЕЛЕЗНИЧАРОМ: Волео бих да навијачи дођу и да прославимо рођендан Маракане на најлепши начин
Фудбалери Црвене звезде ће сутра од 17 часова на стадиону "Рајко Митић" угостити Железничар из Панчева у осмом колу Суперлиге Србије.
Тренер Црвене звезде Владан Милојевић је истакао да би волео да навијачи дођу и да се на најлепши начин прослави рођендан Маракане.
Сутра се на утакмици против Железничара слави 62. рођендан наше Маракане.
- Увек је лепо када се обележавају јубилеји, волео бих да навијачи дођу у што већем броју, да нас подрже, да прославимо на што лепши начин.
Железничар је добро организована екипа.
- Могу да кажем за Железничар да је једна од најстабилнијих екипа што се тиче првенства од почетка. Сигурно доласком господина Коковића, су успоставили систем, тачно знају ко шта ради, имају своју филозофију. Ту се види и потпис тренера од почетка припрема. Добар спој младих и искусних играча, тако да није то за мене изненађење. Налазе се на високом месту на табели и сигурно противник који тежи да наметне свој стил и игру, са доста брзих играча и системом игре. Има играча на које треба обратити пажњу и свакако се морамо добро спремити.
Цени Милојевић колегу са клупе Железничара.
- Један изузетно добар и млад тренер, са јасном филозофијом и системом у којем жели да игра, а то се и види на терену. Сигурно спада у плејаду младих тренера, који ће у будућности представљати право злато за српски фудбал.
О одласку Шерифа Ендиајеа.
- Сигурно је одлазак Шерифа, мени као тренеру који је са њим дуго сарађивао тешко пао. Свестан сам да је то неминовно у данашњем фудбалу. Са друге стране могу да кажем да је он један играч који је велики професионалац, како на терену, тако и ван терена. Ћутао је, радио је, мислим да је много помогао и у сваком случају му желим све најбоље у наставку каријере - рекао је Милојевић.
Звездини играчи су се са репрезентативних пауза вратили без повреда.
- Здрави су, данас ћемо их све имати на окупу, тако да немамо неке веће проблеме. Према тренутним информацијама, сви су здрави.
Опоравак Радета Крунића добро напредује.
- Мислим да иде у добром правцу. Ту сам оптимиста, што се тиче првих процена чинило се да је дужа пауза у питању, али све су чешће индикације да постоји могућност да се раније врати на терен. Свакако јако је незгодна повреда, на тешком месту где треба доста времена да прође да се залечи. Надам се да ће убрзо почети да трчи, а видећемо када ће моћи да одради комплетан тренинг.
Звезда је фокусирана само на меч у недељу.
- Размишљамо само о овој утакмици, мислимо о нама, а не о противнику. У овом моменту смо фокусирани на утакмицу против Железничара, јер долази нам изузетно квалитетан противник, имамо времена до дербија.
Дотакао се шеф струке и младих репрезентативаца наше земље који играју за први тим.
- Испратио сам, као што пратим и све остале наше репрезентативце. Честитам им у сваком случају, види се и драго ми је што пружају добре партије, то им је и дужност, како играчки, тако и по понашању. Све су то талентовани и добри играчи. Мислим да имамо светлу будућност што се тиче те генерације - подвукао је Милојевић.