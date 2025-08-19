ВОШИНИ КАДЕТИ НА ДЕОБИ ПРВОГ МЕСТА: Убедљив тријумф у Београду
Протеклог викенда играле су три селекције у млађим категоријама ФК Војводина, уз учинак од једне победе и два пораза.
Oмладинска лига Србије: Ушће (Нови Београд) – Војводина 1:0 (1:0)
Омладинци Војводине изгубили су гостима од екипе Ушћа резултатом 1:0 у другом колу Омладинске лиге Србије.
Војводина је наступила у следећем саставу: Богдановић, Бабић, Стојановић, Пејић, Боровина, Перановић, Божичић, Стојаковић, Скорупан, Станишић, Ђокановић, У игру са клупе ушли су: Топић, Јауковић, Остојић, Миловановић.
У следећем колу омладинци дочекују Вождовац.
Војводина је 10. на табели са скором 1-1 и три бода.
Кадетска лига Србије: ФК 011 (Београд) – Војводина 0:4 (0:3)
Кадети Војводине победили су у гостима екипу ФК 011 резултатом 4:0 у другом колу Кадетске лиге Србије.
Стрелци за Војводину били су: Делибашић у 11. Андријашевић у 12. и 55. и Жарковић у 40. минуту.
Војводина је наступила у следећем саставу: Бобар, Симић, Траиловић, Андријашевић, Пејовић, Кљајић, Дракулић –Незири Андреј, Зорица, Делибашић, Жарковић, Чејовић. У игру са клупе ушли су: Каишаревић, Монодом, Трaјчевски, Буквић, Ждрња.
У следећем колу кадети дочекују Вождовац.
Војводина је друга на табели са истим скором као Партизан (2-2) и истим бројем бодова – 6.
Вошини клинци – Чукарички 0:2 (0:0)
Друга кадетска селекција Вошини клинци изгубили су као домаћини од Чукаричког резултатом 0:2 у другом колу Кадетске лиге Србије.
Војводина је наступила у следећем саставу: Бјелац, Баљак, Табачки, Цетковић, Цупара, Ковач, Коврлија, Илић, Лопичић, Јеличић, Угљеша Николић. У игру са клупе ушли су: Калуђеровић, Гајчански, Огњен Николић, Павловић,
У следећем колу Вошини клинци гостују ИМТ-у.
Вошини клинци су на 6. месту на табели (1-1) и три бода.