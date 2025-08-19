broken clouds
ВОШИНИ КАДЕТИ НА ДЕОБИ ПРВОГ МЕСТА: Убедљив тријумф у Београду

19.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Војводина
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Војводина

Протеклог викенда играле су три селекције у млађим категоријама ФК Војводина, уз учинак од једне победе и два пораза.

Oмладинска лига Србије: Ушће (Нови Београд) – Војводина 1:0 (1:0)

Омладинци Војводине изгубили су гостима од екипе Ушћа резултатом 1:0 у другом колу Омладинске лиге Србије.

Војводина је наступила у следећем саставу: Богдановић, Бабић, Стојановић, Пејић, Боровина, Перановић, Божичић, Стојаковић, Скорупан, Станишић, Ђокановић, У игру са клупе ушли су: Топић, Јауковић, Остојић, Миловановић.

У следећем колу омладинци дочекују Вождовац.

Војводина је 10. на табели са скором 1-1 и три бода. 

Кадетска лига Србије: ФК 011 (Београд) – Војводина 0:4 (0:3)

Кадети Војводине победили су у гостима екипу ФК 011 резултатом 4:0 у другом колу Кадетске лиге Србије.

Стрелци за Војводину били су: Делибашић у 11. Андријашевић у 12. и 55. и Жарковић у 40. минуту.

Војводина је наступила у следећем саставу: Бобар, Симић, Траиловић, Андријашевић, Пејовић, Кљајић, Дракулић –Незири Андреј, Зорица, Делибашић, Жарковић, Чејовић. У игру са клупе ушли су: Каишаревић, Монодом, Трaјчевски, Буквић, Ждрња.

У следећем колу кадети дочекују Вождовац.

Војводина је друга на табели са истим скором као Партизан (2-2) и истим бројем бодова – 6. 

Вошини клинци  – Чукарички 0:2 (0:0)

Друга кадетска селекција Вошини клинци изгубили су као домаћини од Чукаричког резултатом 0:2 у другом колу Кадетске лиге Србије.

Војводина је наступила у следећем саставу: Бјелац, Баљак, Табачки, Цетковић,  Цупара, Ковач, Коврлија, Илић, Лопичић, Јеличић, Угљеша Николић. У игру са клупе ушли су: Калуђеровић, Гајчански, Огњен Николић, Павловић,

У следећем колу Вошини клинци гостују ИМТ-у.

Вошини клинци су на 6. месту на табели (1-1) и три бода. 

