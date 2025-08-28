ВРАТИЋЕМО ПАРТИЗАН ГДЕ МУ ЈЕ МЕСТО – Стефан Милић: Млади носе овај дрес с поносом
Првотимац ФК Партизана Стефан Милић у свега неколико утакмица побрао је симпатије црно-беле публике добрим партијама.
Ипак, истиче да најбоље тек долази:
– Нисам био потпуно спреман, верујем да ћу ускоро бити на 100% и да ћу тек тад показати колико вредим. Увек може боље, знам да могу још више и радујем се сваком новом изазову у црно-белом дресу. Притисак је привилегија у Партизану, велика одговорност, али и част – рекао је Милић за клупски сајт.
Фудбалска јавност одушевљена је начином на који Партизан игра од почетка сезоне, а Милић је имао речи хвале како за саиграче тако и за тренера Благојевића:
– У младим саиграчима видим глад за доказивањем. Видим да носе овај дрес са поносом, желимо да растемо заједно и да вратимо Партизан где му је место. Није лако ни на тренингу против Милошевића, Костића, али то је само плус и за нас дефанзивне играче јер стичемо додатно искуство. Рад са шефом Благојевићем је одличан, дају нам јасне захтеве и верују у нас, а то је најважније у фудбалу. Али, морамо још много да радимо да бисмо стигли до циља.
За крај, имао је поруку и за навијаче Партизана:
– Захвалио бих се навијачима на подршци коју су нам до сад пружали, они су наша снага. Ја им поручујем и обећавам да ми ни у једном тренутку нећемо одустати, да ћемо сваку утакмицу дати 100% својих могућности. Зато их позивам да и даље буду уз нас као и до сад, јер заједно можемо да направимо велике ствари.