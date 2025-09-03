overcast clouds
АВРАМОВИЋ СЕ ВРАТИО ИЗ СВЛАЧИОНИЦЕ, АЛИ СЕДИ НА КЛУПИ: Брине бандажа на зглобу (ВИДЕО)

03.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркаши Србије играју против Турске дерби А групе на Европском првенству у Риги.

Победник ће обезбедити прво место у групи и требало би лакши пут у осмини финала. 

На два минута до краја друге четвртине и одласка на одмор, терен је напустио Алекса Аврамовић. 

Он је отишао у свлачионицу, а ништа пре тога није указивало на неку повреду, мада је наш репрезентативац отишао у пратњи доктора. 

Вратио се пред почетак другог полувремена, седи на клупи, али има бандажу на зглобу ноге. Радио је додатно загревање са стране. 

Дуел пропушта Тристан Вукчевић, због повреде задње ложе, а према стручном штабу репрезентације повреда није озбиљније природе, а шампионат је још раније завршио капитен Богдан Богдановић, такође због повреде задње ложе. 

На полувремену Србија води 49:46. 

