АВРАМОВИЋ СЕ ВРАТИО ИЗ СВЛАЧИОНИЦЕ, АЛИ СЕДИ НА КЛУПИ: Брине бандажа на зглобу (ВИДЕО)
Кошаркаши Србије играју против Турске дерби А групе на Европском првенству у Риги.
Победник ће обезбедити прво место у групи и требало би лакши пут у осмини финала.
На два минута до краја друге четвртине и одласка на одмор, терен је напустио Алекса Аврамовић.
Он је отишао у свлачионицу, а ништа пре тога није указивало на неку повреду, мада је наш репрезентативац отишао у пратњи доктора.
Вратио се пред почетак другог полувремена, седи на клупи, али има бандажу на зглобу ноге. Радио је додатно загревање са стране.
шта му се десило жив нисам pic.twitter.com/XzVe8qStSK
— Rolam Garos (@ceksssss) September 3, 2025
Дуел пропушта Тристан Вукчевић, због повреде задње ложе, а према стручном штабу репрезентације повреда није озбиљније природе, а шампионат је још раније завршио капитен Богдан Богдановић, такође због повреде задње ложе.
На полувремену Србија води 49:46.