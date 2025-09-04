scattered clouds
БЕЛГИЈАНЦИ ИЗНЕНАЂУЈУЋЕ САВЛАДАЛИ ПОЉАКЕ: Пораз који ништа не значи

04.09.2025. 22:54 22:58
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
poljska belgija
Фото: fiba.basketball

Кошаркаши Пољске поразом су завршили групну фазу Евробаскета, попто су у последњем мечу групе Д изгубили од Белгије 70:69.

Пољаци су раније оверили место у осмини финала ЕП, где ће им наредни ривал бити Босна и Херцеговина, па им овај пораз није донео ништа лоше.

Белгију је до тријумфа водио Емануле Лекомт са 9 кошева, а двоцифрен је био још само Ханс Ванвијин са 10 пеона.

Код Пољака је најбољи био Матеуш Понитка са 16 поена, Михаел Соколовски додао је 12, а Балцеровски 10.

Евробаскет Пољска Белгија
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
