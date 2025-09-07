ДА ЛИ ЋЕ ЈОКИЋ ПОНОВО ИГРАТИ ЗА СРБИЈУ? Шпанци о неизвесности у којој се нашла кошаркашка репрезентација
Кошаркаши Србије неочекивано су елиминисани у осмини финала Европског првенства у Риги.
Боља од њих за пролаз у четвртфинале била је Финска.
У мноштву анализа о разлозима испадања „орлова“ који су најављивани као главни фаворити за злато „брује“ наши, па и страни медији.
Шпанска „Марка“ бавила се тиме да ли ће најбољи кошаркаш Србије Никола Јокић поново играти у дресу с државним грбом.
Одазвао се Сомборац позиву Светислава Пешића друго лето узастопно. Јокић, троструки МВП најјаче лиге света, очекивано је био најбољи играч „орлова“ са просеком од 22.3 поена, 9 скокова и 4.2 асистенције, али изостала је помоћ, пре свега спољне линије „рањене“ повредом Богдана Богдановића.
– Финска је елиминисала актуелног вицешампиона света и освајача бронзане медаље са Олимпијских игара. Њихов подвиг је монументалан, а начин на који су то урадили – бруталан. У Србији се сада отварају многа питања после још једног неуспеха на Европском првенству. Неизвесност окружује селектора Пешића, али и неколико играча, попут Јокића, кога ће после свега тешко бити убедити да поново заигра на великим такмичењима за репрезентацију – конставовала је „Марка“.