ДА ЛИ ЋЕ ЈОКИЋ ПОНОВО ИГРАТИ ЗА СРБИЈУ? Шпанци о неизвесности у којој се нашла кошаркашка репрезентација

07.09.2025. 13:07 13:12
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Sergei Grits

Кошаркаши Србије неочекивано су елиминисани у осмини финала Европског првенства у Риги.

Боља од њих за пролаз у четвртфинале била је Финска. 

У мноштву анализа о разлозима испадања „орлова“ који су најављивани као главни фаворити за злато „брује“ наши, па и страни медији. 

Шпанска „Марка“ бавила се тиме да ли ће најбољи кошаркаш Србије Никола Јокић поново играти у дресу с државним грбом. 

Одазвао се Сомборац позиву Светислава Пешића друго лето узастопноЈокић, троструки МВП најјаче лиге света, очекивано је био најбољи играч „орлова“ са просеком од 22.3 поена, 9 скокова и 4.2 асистенције, али изостала је помоћ, пре свега спољне линије „рањене“ повредом Богдана Богдановића.

– Финска је елиминисала актуелног вицешампиона света и освајача бронзане медаље са Олимпијских игара. Њихов подвиг је монументалан, а начин на који су то урадили – бруталан. У Србији се сада отварају многа питања после још једног неуспеха на Европском првенству. Неизвесност окружује селектора Пешића, али и неколико играча, попут Јокића, кога ће после свега тешко бити убедити да поново заигра на великим такмичењима за репрезентацију конставовала је „Марка“.

 

Спорт клуб

кошаркашка репрезентација србије Евробаскет Никола Јокић
Извор:
Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
