ДА ЛИ ЈЕ ОВО НАЈАТРАКТИВНИЈА НАВИЈАЧИЦА НА ЕВРОБАСКЕТУ? Грузијка "кида" изгледом, крст доминира испод груди
04.09.2025. 20:10 20:12
Коментари (0)
Имала је кошаркашка репрезентација Грузије лепу подршку својих навијача овог поподнева против Босне и Херцеговине, али није успела да победи.
Оно што је привукло пажњу током меча две селекције на Кипру јесте и једна атрактивна навоијачица Грузије, која се кандидовала да на крају буде најлепша на такмичењу.
У руци је држала велику заставу своје земље, док је њен стајлинг пленио погледе у дворани. У црвеном топу који открива савршено извајани стомак, са белим шорцем и каишем, изгледала је као права икона. Посебно се истицао и златни крст око врата, којим је показала и своју приврженост традицији.