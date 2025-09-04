scattered clouds
25°C
04.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1677
usd
100.53
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДА ЛИ ЈЕ ОВО НАЈАТРАКТИВНИЈА НАВИЈАЧИЦА НА ЕВРОБАСКЕТУ? Грузијка "кида" изгледом, крст доминира испод груди

04.09.2025. 20:10 20:12
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
navijacica
Фото: FIBA

Имала је кошаркашка репрезентација Грузије лепу подршку својих навијача овог поподнева против Босне и Херцеговине, али није успела да победи.

Оно што је привукло пажњу током меча две селекције на Кипру јесте и једна атрактивна навоијачица Грузије, која се кандидовала да на крају буде најлепша на такмичењу.

У руци је држала велику заставу своје земље, док је њен стајлинг пленио погледе у дворани. У црвеном топу који открива савршено извајани стомак, са белим шорцем и каишем, изгледала је као права икона. Посебно се истицао и златни крст око врата, којим је показала и своју приврженост традицији.

Евробаскет Грузија
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА СЕ ПЛАСИРАЛА У НОКАУТ ФАЗУ ЕВРОБАСКЕТА: Комшије се коцкале, али савладале Грузију
bih gruzija

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА СЕ ПЛАСИРАЛА У НОКАУТ ФАЗУ ЕВРОБАСКЕТА: Комшије се коцкале, али савладале Грузију

04.09.2025. 16:12 16:15
Волим
0
Коментар
0
Сачувај