ДА ЛИ МОЖЕМО ДА ЗАУСТАВИМО ЈОКИЋА? Атаман пред одлучујући дуел: Хоћу да победим Србију, али у финалу
Кошаркаши Србије састаће се са Турском у среду у 20.15 часова у одлучујућем дуелу за прво место у групи А на Европском првенству.
Осврнуо се искусни стручњак на најбољег играча српске репрезентације.
– Да ли имамо решење за Јокића? Не! Може он да убаци 50 поена, али ми желимо да победимо на овој утакмици – рекао је Атаман српским новинарима.
Да ли је Алперен Шенгун тренутно једини играч на Евробаскету који игра на нивоу на којем је Јокић?
– Могу да кажем да су ту многи играчи. Не заборавите да у другим групама играју Јанис Адетокумбо, Марканен из Финске, Валанчунас из Литваније… Сви ти играчи су добри. Шенгун је млад играч са 23-24 године. Надам се да ће у будућности бити бољи и од Јокића – додао је тренер Турске.
Многи сматрају Србију и Турску кандидатима за борбу за медаље…
– Надам се да ћемо бити у финалу. И Пешић исто мисли. Ова утакмица је важна јер се састају два добра тима, два сјајна састава, надам се да ће и кошарка бити добра. На крају, ова утакмица ипак не одлучује о медаљи. Србија је била фаворит пре турнира за све европске медије. Зато сам и рекао да бих волео да победим Србију, али не сутра, већ у финалу. Ипак, борићемо се за победу и сутра. Биће тешко – рекао је тренер Панатинаикоса.