СЕЛЕКТОР ТУРСКЕ ЕРГИН АТАМАН ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД ЕСТОНИЈОМ: "Против Србије за прво место – не спремамо се посебно за Јокића"
Селектор Турске Ергин Атаман огласио се на конференцији за медије након победе над Естонијом у 4. колу Евробаскета.
Кошаркашка репрезентација Турске је победила Естонију резултатом 84:64 и дошла до четврте победе на Евробаскету. Турци су тренутно на скору 4-0 у групи А и наредна утакмица им је против селекције Србије, што ће бити последњи меч групне фазе такмичења.
Након убедљиве победе над Естонијом, на конференцији за новинаре говорио је тренер Ергин Атаман, а присутан је био и Адем Бона.
"Била је ово важа утакмица за нас да обзебедимо прва два места у групи. Естонија је била чврста екипа и имали смо проблема да пронађено нашу игру у нападу. Ипак, одиграли смо одличну одбрану. Само центри су давали поене у првом полувремену, а у другом смо примили неке тројке и дозволили Бони и Шенгуну лаке поене из пикенрола и са поста. Борили смо се и показали колики је наш потенцијал и наш циљ на Евробаскету", рекао је Атаман.
Адем Бона је потом рекао:
"Било је добро победити данас, као тим имамо шансу да будемо на топ 2 места у групи. Корак смо ближи нашем циљу и имамо још меч у групи", поручио је репрезентативац Турске.
На питање Стефана Николића да прокоментарише игру Србије и где види њихове предности, рекао је:
"Верујем да оба тима имају исти потенцијал и то ће одлучити стање, Срибја има сјајан тим и ми смо показали на ове четири утакмице да је наш ростер на високом нивоу. Зато ће то бити опасна утакмица за прво место у групи", Атаман.
Рекао је да су имали проблема са високим играчима, а Србија у рекету има Николу Јокића...
"Никола је другачији играч. Има већи потенцијал испод коша. Знамо то све. Одговорићемо на исти нчаин. Србија није само Јокић, имају и одличне бекове. Искусни су то играчи попут Мицића Гудурића Аврамовића. Организовани су и зато ће то бити другачија утакмица него данас. Оба тима ће играти кошарку на високом нивоу, па нећемо се посебно спремати за Јокића већ ћемо играти нашу стандардну одбрану"
Василија Мицића добро познаје, а имао је проблема са повредом и није играо на свом препознатљивом нивоу и упитан је да ли ће Васа бити посебно мотивисан.
"Мицић је велики играч. Није проблем да ли је пропустио неке утакмице, он ће одиграти одлично и то не јер је против мене већ јер је последњи меч групне фазе. Не знам који је његов здравствени проблем. Чуо сам да је био повређен, али је сигурно један од најбољих плејмејкера у Европи", одговорио је Атаман.