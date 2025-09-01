ДЕФИНИТИВНО С НОВИМ КАПИТЕНОМ – „Орлови“ фаворити за четврту победу, ВЕЧЕРАС ПРОТИВ ЧЕШКЕ НА ЕВРОБАСКЕТУ (20.15)
Кошаркаши Србије вечерас (понедељак) од 20.15 часова играју против Чешке на Европском првенству у Риги.
„Орлови“ у дуел четвртог кола групе А улазе поново без капитена Богдана Богдановића, који, како је објављено у недељу, неће играти до краја шампионата због повреде задње ложе.
Предвођени новим капитеном – Стефаном Јовићем, наши кошаркаши кренуће на још једну победу. Изабраници Светислава Пешића за сада су без грешке, имају три тријумфа – над Естонијом, Португалијом и Летонијом.
С друге стране Чеси не знају за славље. Изгубили су све три утакмице и последњи су на табели од шест тимова. Од њих су биле боље Португалија, Турска и Естонија.
Србија и Чешка су се до сада сретале четири пута и „орлови“ су увек били бољи. Последњи пут су ова два тима играла на Евробаскету 2022. када је наша селекција још једном била убедљива 81:68.
Распоред (понедељак)
Група А
Естонија – Турска (13.45)
Португалија – Летонија (17)
Србија – Чешка (20.15)
Група Б
Шведска – Црна Гора (12.30)
Немачка – Велика Британија (15.30)
Финска – Литванија (19.30)