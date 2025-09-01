few clouds
ДЕФИНИТИВНО С НОВИМ КАПИТЕНОМ – „Орлови“ фаворити за четврту победу, ВЕЧЕРАС ПРОТИВ ЧЕШКЕ НА ЕВРОБАСКЕТУ (20.15)

01.09.2025. 07:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркаши Србије вечерас (понедељак) од 20.15 часова играју против Чешке на Европском првенству у Риги.

„Орлови“ у дуел четвртог кола групе А улазе поново без капитена Богдана Богдановића, који, како је објављено у недељу, неће играти до краја шампионата због повреде задње ложе. 

Предвођени новим капитеном – Стефаном Јовићем, наши кошаркаши кренуће на још једну победу. Изабраници Светислава Пешића за сада су без грешке, имају три тријумфа – над Естонијом, Португалијом и Летонијом. 

С друге стране Чеси не знају за славље. Изгубили су све три утакмице и последњи су на табели од шест тимова. Од њих су биле боље Португалија, Турска и Естонија. 

Србија и Чешка су се до сада сретале четири пута и „орлови“ су увек били бољи. Последњи пут су ова два тима играла на Евробаскету 2022. када је наша селекција још једном била убедљива 81:68. 

Распоред (понедељак) 

Група А 

Естонија – Турска (13.45)

Португалија – Летонија (17)

Србија – Чешка (20.15)

Група Б

Шведска – Црна Гора (12.30) 

Немачка – Велика Британија (15.30) 

Финска – Литванија (19.30) 

 

Пласман обезедио Sofascore

Пласман обезедио Sofascore
Евробаскет кошаркаши србије кошаркашка репрезентација србије богдан богдановић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
