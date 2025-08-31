ОГЛАСИО СЕ БОГДАНОВИЋ: "Видимо се у финалу"
Повређени капитен Србије Богфан Богдановић послао је поруку саиграчима, који без њега настављају наступ на Евробаскету.
Раније током дана потврђено је из КСС да капитен Србије неће играти за национални тим до краја Евробаскета, због повреде коју је доживео на мечу против Португала у другом колу групе А.
Тада је доживео руптуру мишића задње ложе, а опоравак ће трајати између четири и шест недеља.
"Срећно, момци! Видимо се у финалу", написао је Богдановић на Инстаграму, уз заједничку фотографију са саиграчима из репрезентације.
Капитенску траку ће у наставку првенства носити Стефан Јовић, а пре самог ЕП, наш тим је словио за највећег фавоирта за злану медаљу.
Репрезентација Србије се у наредној утакмици групне фазе састаје са селекцијом Чешке у понедељак 20.15 сати.