overcast clouds
22°C
31.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОГЛАСИО СЕ БОГДАНОВИЋ: "Видимо се у финалу"

31.08.2025. 17:34 17:37
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
bogdanovic2
Фото: fiba.basketball

Повређени капитен Србије Богфан Богдановић послао је поруку саиграчима, који без њега настављају наступ на Евробаскету.

Раније током дана потврђено је из КСС да капитен Србије неће играти за национални тим до краја Евробаскета, због повреде коју је доживео на мечу против Португала у другом колу групе А.

Тада је доживео руптуру мишића задње ложе, а опоравак ће трајати између четири и шест недеља.

"Срећно, момци! Видимо се у финалу", написао је Богдановић на Инстаграму, уз заједничку фотографију са саиграчима из репрезентације.

 

 

Капитенску траку ће у наставку првенства носити Стефан Јовић, а пре самог ЕП, наш тим је словио за највећег фавоирта за злану медаљу.

Репрезентација Србије се у наредној утакмици групне фазе састаје са селекцијом Чешке у понедељак 20.15 сати.

богдан богдановић Евробаскет кошаркаши србије
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КСС СЕ ЈОШ ЈЕДНОМ ОГЛАСИО ЗБОГ БОГДАНОВИЋА: "Сада је ред на нас..."
bogdanovic1

КСС СЕ ЈОШ ЈЕДНОМ ОГЛАСИО ЗБОГ БОГДАНОВИЋА: "Сада је ред на нас..."

31.08.2025. 17:29 17:33
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ФИБА СЕ ОГЛАСИЛА ЗБОГ БОГДАНОВИЋЕВЕ ПОВРЕДЕ: Паузраће од четири до шест недеља
bogdanovic

ФИБА СЕ ОГЛАСИЛА ЗБОГ БОГДАНОВИЋЕВЕ ПОВРЕДЕ: Паузраће од четири до шест недеља

31.08.2025. 15:40 15:47
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СРБИЈА У ШОКУ Богдан Богдановић неће наставити такмичење на Еуробаскету “ОРЛОВИ“ ОСТАЛИ БЕЗ ПОВРЕЂЕНОГ КАПИТЕНА

КСС ПОТВРДИО, ЕВО КО ПРЕУЗИМА КАПИТЕНСКУ ТРАКУ...

ц

СРБИЈА У ШОКУ Богдан Богдановић неће наставити такмичење на Еуробаскету “ОРЛОВИ“ ОСТАЛИ БЕЗ ПОВРЕЂЕНОГ КАПИТЕНА

31.08.2025. 09:58 11:49
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НОВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О БОГДАНОВИЋУ – Доктор открио о каквој повреди се ради: Капитен неће играти против Летоније
спорт

НОВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О БОГДАНОВИЋУ – Доктор открио о каквој повреди се ради: Капитен неће играти против Летоније

Кошаркаш Србије Богдан Богдановић због повреде је напустио игру у утакмици другог кола Европског првенства у Риги.

30.08.2025. 15:23 15:28
Више о теми
НЕЋЕ БИТИ ЛАКО СА ЕСТОНИЈОМ: Капитен Богдановић открио како ће играти „орлови“
спорт

НЕЋЕ БИТИ ЛАКО СА ЕСТОНИЈОМ: Капитен Богдановић открио како ће играти „орлови“

ПОДРШКА САДА НАЈПОТРЕБНИЈА: Кошаркаши Србије данас с Летонијом, без капитена Богдановића и одмора (17)
спорт

ПОДРШКА САДА НАЈПОТРЕБНИЈА: Кошаркаши Србије данас с Летонијом, без капитена Богдановића и одмора (17)

Волим
0
Коментар
0
Сачувај