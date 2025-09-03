ДЕРБИ „ОРЛОВА“ ЗА ПРВО МЕСТО У ГРУПИ: Кошаркаши Србије вечерас против Турске (20.15)
Кошаркаши Србије вечерас (среда) од 20.15 часова играју дерби против Турске на Европском првенству у Риги.
„Орлови“ ће играти за прво место у групи А пред почетак осмине финала. До сада наша селекција има све четири победе, као и екипа коју с клупе предводи Ергин Атаман.
Србија се последњи пут састала са селекцијом Турске у квалификацијама за Светско првенство које се играло 2023. године. Екипа селектора Светислава Пешића победила је и у Истанбулу и у Београду.
– Играли смо у Истанбулу са приближно истим играчима и тренером, па смо имали и реванш у Београду. Наравно, сада је Турска комплетнија, повезали су се сви, што не значи да код нас нису дошли сви на које рачунамо. То је јасно. Да не причамо сада превише о Турцима, знамо какве резултате постижу од почетка припрема. Турска је напредовала у сваком погледу у последњих 20 година. Једна од најјачих лига у Европи. Имају играче који играју у НБА лигу, по читавој Европи. Нема ту никаквог изненађења – рекао је Пешић.