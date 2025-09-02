ДА СЕ ЗНА КО КОСИ, А КО ВОДУ НОСИ – Пешић о дербију с Турском: Ово није најважнија утакмица на Евробаскету
Селектор кошаркаша Србије Светислав Пешић огласио се пред дуел с Турском, у среду у 20.15 часова.
– Ово није најважнија утакмица на првенству, али је утакмица са досад најјачим противником, објективно, са екипом која је овде показала континуитет, тимску игру, добар приступ – рекао је Пешић.
Србија и Турска до сада имају максималне четири победе и сутра увече од 20.15 сати у Риги одлучују ко ће освојити прво место у групи А.
– То је за нас додатни изазов да одиграмо најбоље што можемо, да видимо где смо, тест да видимо докле смо стигли, морамо да идемо утакмицу по утакмицу – истакао је Пешић у разговору са српским новинарима после тренинга у Риги.
Пешић верује да ће дуел Николе Јокића и Алперена Шенгуна оправдати очекивања.
– Добро је, публика долази због њих. Наравно, то сви гледају и нама је важно у смислу припреме утакмице и како се опходити према противничким играчима. Квалитетне екипе имају добру базу и да би побеђивали морају да имају врхунске играче и да се поделе улоге да се зна ко коси и ко воду носи – рекао је Пешић.
Изостанак капитена Богдана Богдановића је велики, али неће се тражити оправдања и изговори, него друге опције и решење.
На питање каква је ситуација са Василијем Мицићем, Пешић је рекао:
– Васа је и даље у процесу уигравања са екипом. Тражимо ми њега, он нас тражи и себе. Помажемо му да се што пре придружи екипи. Има максималан приступ. Надам се да ће из утакмице у утакмицу да буде све бољи – поручио је Пешић и нагласио да ће од тока утакмице зависити да ли ћемо и колико играти са два центра.