СЕЛЕКТОР СВЕТИСЛАВ ПЕШИЋ ИСКРЕНО: "Знамо одакле долазимо, били бисмо стрељани да променимо амбиције, оне се не мењају са Богданом или без њега"
Светислав Пешић, селектор Србије, говорио је на конференцији за медије након убедљиве победе над Чешком у 4. колу Евробаскета.
Кошаркаши Србије остварили су и четврту победу на Европском првенству у Риги савладавши Летонију резултатом у понедељак увече.
Србија ће се за прво место у групи А борити са селекцијом Турске, а тај сусрет на програму је у среду од 20 часова и 15 минута по нашем времену.
Након убедљивог тријумфа се Светислав Пешић обратио јавности и рекао:
"Четврта утакмица и важна победа и као увек на турниру је важно да се напредује у неким стварима у нашем концепту напада и одбране да видимо како можемо да играмо са неким другим ростером укључујучи Васу да видимо како можемо да унапредимо ствари у нападу, да пробамо да одбранимо неке пикенрол ситуације. Тешко је играти са Чешком јер су млада и амбиицозна екипа која ствара добре мечап моменте и сваки играч Чешке је спреман да шутира и напада обруч да креира екстра пас за шут за три поена. Ово је утакмица мање и спремамо се за следећу."
Кратко о Мицићу, који је добио незгодан ударац.
"Добро је."
Видели смо и да је упарио током меча Милутинова и Јокића.
"Играли смо то на Олимпијским играма и то није ништа ново. Треба боље да контролишемо скок. Треба нам више меса у рекету. Што се тиче утакмице са Турском то је велика утакмица. Можда једна од јачих пред почетак квалификационих утакмица које нас и Турке очекују јер они играју доста добро у континуитету. Нема ту изненађења. То је најбоља екипа у историји Турске не рачунајући Туркоглуа и НБА играче са Тањевићем на клупи. Ова екипа што се склопила је здрава, имају пун ростер, имају три висока центра, имају шутере и екипа су која је озбиљан кандидат за медаље. Које медаље, то ће се видети."
Прети опасност код Турака и на центрима и код бекова.
"То је тешко речи. Они су врхунска екипа, имају изванредан баланс између унутрашње и спољашње игре. Ви вероватно мислите на напад. Организована су екипа, комплетна. Не бих истицао једно од та два јер су добро повезани и победили доста утакмица до сада, а победама се диже самопоуздање. Искрено да кажем огроман респект имамо према сваком противнику."
Осврнуо се и на повреду Богдановића за ког је Евробаскет завршен, а упитан је да ли екипа сада мења амбиције.
"Које амбиције? У ком смислу? Па ми би били стрељани да променимо амбиције. Знамо одакле долазимо. Ми смо ми. Амбиције се не мењају са Богданом или без њега. Амбиције су исте, свака утакмица је најважније и сада гледамо како да се спремимо за Турску па ћемо видети шта ће се дешавати. Велика очекивања нису увек добра и оно што ја стално говорим, не вама, него имам прилику да се преко конференције јавим својим играчима. Реални циљеви су тешко оствариви. У спорту циљеви које поставиш су тешко оствариви. Најбоље је да немаш велика очекивања и немамо то. Имамо очекивања да видимо на који начин можемо да унапредимо себе и екипу. Што се тиче Богдана, сваки растанак је емотиван и тежак и мени је жао што је на овакав начин завршио првенство. То је спорт. То се дешава. Није он ни први ни задњи. Јокубаитис се повредио, таква су првенства. То су ствари које некада не можеш да предвидиш. Знамо да је Богдан иза нас и да бодри екипу и ми бисмо волели да га опет видимо и то ће зависи од његове рехабилитације у Лос Анђелесу."
Објаснио је и колико су важни међусобни одности.
"Код нас се ништа није променило. Играчи су се повезали веома добро и све је добро. Ми тренирамо колико можемо да се унапредимо кроз тренинг. Ми тренирамо међуљудске односе. Имамо момке као што је Тристан и ми смо сви срећни што је међу нама и све је мало другачије него што је доживљавао пре тога. Треба помоћи играчима не само у смислу игре већ и укупног понашања. Атмосфера и прављење енергије је посао за све. Јокић је задужен као и Тристан. Не бих сада да продужавам причу, Вања је ушао касно јер га је тренер заборавио или имао друге планове у глави и онда он уђе и поломи се, да пример осталим играчима јер је много важно да свако разуме своју улогу у тиму. Тим је изнад свих нас и дужни смо да се тако и понашамо па сада треба тако наставити. Има још тешких утакмица које наш очекују и ми морамо да будемо сложни и јаки јер је то гаранција успеха. Тренирати шут и системе и одбарне је важно али је важно и тренирати међуљудксе односе јер је важно да се они разумеју и приватно и службено"
Своје утиске после тријумфа изнео је и Тристан Вукчевић.
"Почели смо утакмицу веома добро и у другом полувремену били опуштени. Шутнули су много тројки и нападали офанзивни скок, чврсти су, а сада имамо најважнију утакмицу на турниру и морамо да будемо фокусирани 40 минута."
Додао је и како му је у репрезентацији.
"Супер стварно су ме сви лепо прихватили, они годинама заједно играју и имају велики успех. Приватил су ме лепо и леп је осећај бити у таквом тиму и такав тренер ме лепо прихвати и ето."