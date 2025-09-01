clear sky
ТУРСКИ КОШАРКАШ КЕНАН СИПАХИ ОПТИМИСТА: "Изаћи ћемо да добијемо Србију"

01.09.2025. 16:55
Турски кошаркаш Кенан Сипахи најавио је дуел те селекције и Србије на Европском првенству у Риги.

Турска је славила против Естоније (84:64) и задржала максималан учинак пред одлучујући сусрет са "орловима" за прво место у групи А.

"Имали смо поштовање за Естонију, они играју стварно овај добро, чврсто играју, за мало су добили исто Летонију. Данас смо опет отворили добро утакмицу, то је битно за нас било и овај сад ћемо задњу утакмицу против Србије, као пре што сам рекао прво или друго то овај не мења много, али изаћи ћемо да добијемо", рекао је Сипахи.

Са нестрпљењем се очекује двобој два потенцијална МВП-а, Николе Јокића и Алперена Шенгуна.

"Биће лепо да се гледа. Чини ми се да су један другом најсличнији", додао је он.

Србија у наставку такмичења игра без Богдана Богдановића, који је повредио задњу ложу.

"Могу ти рећи да је опет овај фаворит, мислим Боги наравно да је међу најбољим играчима у Европи, али имају пуно још пуно момака", истиче Сипахи.

Србија и Турска састаће се у среду од 20.15.

