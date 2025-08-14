ФИЛИП ПЕТРУШЕВ ПРЕД ПРИПРЕМНИ ТУРНИР ЗА ЕВРОБАСКЕТ: Да се уиграмо што боље
Сениорска репрезентација Србије путује у Минхен где је 15. и 16. августа очекује припремни турнир Суперкуп.
Наша селекција састаће се у петак од 20.45 часова са репрезентацијом Чешке, док је од 18.30 сати на програму дуел Немачке и Турске. Поражени из та два сусрета играће у суботу од 18.30, а победници од 20.45 часова.
Селектор Светислав Пешић повео је у Минхен 15 кошаркаша. У Минхен путују Алекса Аврамовић, Стефан Јовић, Василије Мицић, Никола Топић, Богдан Богдановић, Марко Гудурић, Вања Маринковић, Огњен Добрић, Дејан Давидовац, Никола Јовић, Филип Петрушев, Никола Јокић, Никола Милутинов, Тристан Вукчевић и Балша Копривица.
“Један доста добар турнир. Желимо да се уиграмо што боље и да одмеравамо снаге са што бољим екипама пред Европско првенство, да бисмо били што спремнији за почетак шампионата, а у Минхену ће нам противници бити екипе са којима смо у групи. Идемо из утакмице у утакмицу, из тренинга у тренинг, да из дана у дан будемо што бољи”, рекао је репрезентативац Србије Филип Петрушев.
По повратку из Минхена, репрезентацију Србије очекује генерална проба за Евробаскет против Словеније у Београдској арени.