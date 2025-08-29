ФИНСКА САЛВЛАДАЛА ВЕЛИКУ БРИТАНИЈУ на Европском првенству
Кошаркашка репрезентација Финске победила је у Тампереу селекцију Велике Британије резултатом 109:79 (30:21, 28:21, 23:14, 28:23) у другом колу групе Б на Европском првенству.
Најефикаснији у репрезентацији Финске био је Лаури Марканен са 43 поена. Сасу Салин је постигао 21 поен, а Оливије Нкамхоа 13.
У селекцији Велике Британије истакао се Лук Нелсон са 13 поена, док је Мајлс Хесон убацио 12.
Раније данас у групи Б, Литванија је победила Црну Гору 94:67, док је Немачка савладала Шведску са 105:83.
Сутра је на програму треће коло када ће играти: Литванија - Немачка (12.30 часова), Велика Британија - Шведска (15.30) и Црна Гора - Финска (19.30).
Немачка, Литванија и Финска имају по две победе, док су Шведска, Велика Британија и Црна Гора без тријумфа.