ФИНСКА САЛВЛАДАЛА ВЕЛИКУ БРИТАНИЈУ на Европском првенству

29.08.2025. 22:13 22:17
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
finska vb
Фото: fiba.basketball

Кошаркашка репрезентација Финске победила је у Тампереу селекцију Велике Британије резултатом 109:79 (30:21, 28:21, 23:14, 28:23) у другом колу групе Б на Европском првенству.

Најефикаснији у репрезентацији Финске био је Лаури Марканен са 43 поена. Сасу Салин је постигао 21 поен, а Оливије Нкамхоа 13.

У селекцији Велике Британије истакао се Лук Нелсон са 13 поена, док је Мајлс Хесон убацио 12.

Раније данас у групи Б, Литванија је победила Црну Гору 94:67, док је Немачка савладала Шведску са 105:83.

Сутра је на програму треће коло када ће играти: Литванија - Немачка (12.30 часова), Велика Британија - Шведска (15.30) и Црна Гора - Финска (19.30).

Немачка, Литванија и Финска имају по две победе, док су Шведска, Велика Британија и Црна Гора без тријумфа.

 

Пласман обезедио Sofascore

 

Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
