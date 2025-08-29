ФИНСКА САЛВЛАДАЛА ВЕЛИКУ БРИТАНИЈУ на Европском првенству

Најефикаснији у репрезентацији Финске био је Лаури Марканен са 43 поена. Сасу Салин је постигао 21 поен, а Оливије Нкамхоа 13.

У селекцији Велике Британије истакао се Лук Нелсон са 13 поена, док је Мајлс Хесон убацио 12.

Раније данас у групи Б, Литванија је победила Црну Гору 94:67, док је Немачка савладала Шведску са 105:83.

Сутра је на програму треће коло када ће играти: Литванија - Немачка (12.30 часова), Велика Британија - Шведска (15.30) и Црна Гора - Финска (19.30).

Немачка, Литванија и Финска имају по две победе, док су Шведска, Велика Британија и Црна Гора без тријумфа.