ИЗРАЕЛ ИЗНЕНАДИО ФРАНЦУСКУ НА ЕВРОБАСКЕТУ: Блистали Мадар и Авдија, пресудила последња четвртина 

31.08.2025. 19:04 19:07
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
izrael francuska
Фото: fiba.basketball

Кошаркашка репрезентација Израела победила је Француску резултатом 82:69 у мечу 3. кола групе Д на Евробаскету.

Обе селекције сада имају по две победе. колико има и Пољска (меч мање, са Исландом).

Три четвртине Французи и Израелци су играли шаховску партију, тврду, дефанзивно врло чврсту утакмицу, и деловало је да ће такав однос снага остати до самог краја. Ипак, почетком последње деонице Израел је серијом 11:0 направио кључни искорак ка тријумфу. Од вођства Француза 59:55 Израел је повео 66:59 и до краја одбио све налете ривала. Последња деоница завршена је резултатом 27:13.

Блистали су у победничком тиму Дени Авдија и Јам Мадар. Авдија је био најефикаснији са 23 поена, осам скокова и две асистенције, покренуо је већ поменуту серију почетком последнеј деонице и дао најјачи импулс екипи. Сјајно га је пратио Мадар. Бивши кошаркаш Партизана је током најјачег удара Израелаца убацио тројку, разиграо се у псоелдњој деоници, као и читав тим Израела, а меч је завршио са 17 поена, четири скока и три асистенције. Велики допринос победи Израела дао је и Томер Гинат са 14 поена. Ова тројка била је нерешива енигма за Французе.

У пораженом саставу бољи од осталихбили су Захари Рисашер са 14 поена, Ели Окобо са 13 и Џејлен Хоард са 12.

 

Пласман обезедио Sofascore

 

Евробаскет израел Француска
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
