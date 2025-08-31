ИЗРАЕЛ ИЗНЕНАДИО ФРАНЦУСКУ НА ЕВРОБАСКЕТУ: Блистали Мадар и Авдија, пресудила последња четвртина
Кошаркашка репрезентација Израела победила је Француску резултатом 82:69 у мечу 3. кола групе Д на Евробаскету.
Обе селекције сада имају по две победе. колико има и Пољска (меч мање, са Исландом).
Три четвртине Французи и Израелци су играли шаховску партију, тврду, дефанзивно врло чврсту утакмицу, и деловало је да ће такав однос снага остати до самог краја. Ипак, почетком последње деонице Израел је серијом 11:0 направио кључни искорак ка тријумфу. Од вођства Француза 59:55 Израел је повео 66:59 и до краја одбио све налете ривала. Последња деоница завршена је резултатом 27:13.
Блистали су у победничком тиму Дени Авдија и Јам Мадар. Авдија је био најефикаснији са 23 поена, осам скокова и две асистенције, покренуо је већ поменуту серију почетком последнеј деонице и дао најјачи импулс екипи. Сјајно га је пратио Мадар. Бивши кошаркаш Партизана је током најјачег удара Израелаца убацио тројку, разиграо се у псоелдњој деоници, као и читав тим Израела, а меч је завршио са 17 поена, четири скока и три асистенције. Велики допринос победи Израела дао је и Томер Гинат са 14 поена. Ова тројка била је нерешива енигма за Французе.
У пораженом саставу бољи од осталихбили су Захари Рисашер са 14 поена, Ели Окобо са 13 и Џејлен Хоард са 12.