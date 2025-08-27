ЈАНИС СФЕРОПУЛОС ИСТАКАО ДА ЈЕ ДОВЕДЕНО МНОГО ИГРАЧА: Сада је циљ да се што боље уиграмо
Тренер кошаркаша Црвене звезде Јанис Сферопулос изјавио је данас да су "црвено-бели" довели много играча пред предстојећу сезону и додао да је сада циљ да се екипа што боље уигра.
Кошаркаши Црвене звезде започели су у уторак припреме за предстојећу сезону.
"Имамо много нових играча, чак девет. Сада је циљ да се то све укомпонује. Распоред је веома захтеван. Биће и више утакмица него прошле године, тако да желимо да будемо спремни за почетак сезоне. Што се играча тиче, упознајемо се. Имам своју филозофију коју желим да им пренесем. Уједно, треба и они мене да упознају", рекао је Сферопулос на конференцији за медије.
Он је навео да екипа ради на физичкој припреми и да ће на пријатељским утакмицама градити стил и исправљати грешке.
"Нормално је да се греши у овој фази припрема. Веома сам задовољан саставом и хвала председнику Жељку Дрчелићу, као и менаџменту клуба на томе што су довели најбоље доступне играче. Али и на тренинг центру. Видели сте какве услове имамо. Мислим да би сваки клуб из Евролиге био задовољан тиме. Напредујемо у сваком сегменту и желимо да будемо и један од најбоље организованих клубова у Европи", изјавио је тренер Црвене звезде.
Сферопулос је додао да је клуб током лета морао да донесе тешке одлуке.
"Још увек нисам одлучио око капитена, али имамо сјајне кандидате. То су Никола Калинић, Дејан Давидовац, Огњен Добрић, па и Коди Милер Мекинтајер који је странац, али ово му је друга сезона код нас. Свакако, српски играчи имају карактер да буду капитени. Дуго су у тиму, могу да буду лидери. Ово је комплетан ростер, уз Џоел Боломбоја ког чекамо да се опорави. Не знам када ће то бити, тренутно је у Сједињеним Америчким Државама и опоравља се. Давидовац је добио четири слободна дана. То је била моја одлука, јер је тренирао са репрезентаицјом дуго. Већ сутра ће бити на тренингу са нама, спреман је", додао је тренер Звезде.
Он је истакао да је срећан што је Милан Томић постао нови генерални менаџер спортског сектора Црвене звезде.
"Већ смо имали прилику да успешно сарађујемо. Важан нам је, као и његов посао. Реч је о искусном стручњаку, који је био сјајан, и тренер, и играч. Сада је генерални менаџер и сигуран сам да ће дати максимум на тој функцији", изјавио је Сферопулос.
Тренер Црвене звезде је рекао да осећа подршку навијача пред почетак сезоне.
"Срећем стално навијаче на улици и пружају ми подршку. То и желимо од њих. Потрудили смо се да саставимо што бољи тим. То ми је било изузетно битно. Обећавам да ћемо урадити све што је у нашој моћи, ако треба и погинути на терену за Звезду", поручио је Сферопулос.
Он је навео да је Србија први фаворит на Европском првенству.
"Имају одличног селектора, хемију у екипи. Годинама играју заједно и направили су победничку атмосферу. Све то су моји закључци на основу онога што сам гледао уживо или преко ТВ екрана. Желим им сву срећу, као и репрезентацији Грчке, наравно", изјавио је тренер Црвене звезде.
"Црвено-бели" ће 30. септембра у првом колу Евролиге играти против Олимпије из Милана.