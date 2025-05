ЈОКИЋ О ПРОВОКАЦИЈАМА У ОКЛАХОМИ: Смешно је, али то ме не омета, одиграо сам најбоље што сам могао

Српски центар Никола Јокић је меч завршио са 42 поена, 22 скока и шест асистенција.

– Само сам морао да будем агресиван, мислим да сам одиграо најбоље што сам могао. Играли смо против доброг тима у одбрани. Били смо у оваквим ситуацијама и раније… Морамо да будемо организовани и у нападу и у одбрани. Блокирали су ме 4,5 пута, били су агресивни, то они раде. Само сам морао да будем агресиван, а мислим да сам одиграо најбоље што сам могао – рекао је Јокић на конференцији за медије.

Nikola Jokić after his 42/22 night: “the team wants me to be aggressive and I’m trying to help the team win the game.” pic.twitter.com/inWPZoWafZ

— Katy Winge (@katywinge) May 6, 2025