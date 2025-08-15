Јокића и Денвер чека "пакао"
15.08.2025. 11:06
НБА лига је избацила распоред за наредну сезону, по ком Денвер Нагетсе чека "пакао".
Нагетси ће у новој сезони покушати да се домогну титуле и тако понове успех из 2023. године када су постали шампиони НБА лиге.
Ипак, чека их веома тежак посао кроз лигашки део, пошто су екипа која ће имати највише "Б2Б" утакмица, односно имаће највише мечева ноћ за ноћ.
Међу тим утакмицама имаће чак седам у гостима, по чему су други у лиги.
Месец и по дана између новембраи децембра, имају лет после сваке утакмице.
Нагетси започињу сезону 24. октобра, када ће у првом мечу НБА шампионата гостовати Голден Стејт Вориорсима.