КАДЕТИ СРБИЈЕ ПОБЕДИЛИ ГРЧКУ: Против Турске у четвртфиналу Европског првенства у кошарци
Кадетска репрезентација Србије победила је Грчку 92:65 (20:20, 33:17, 17:15, 22:13) у осмини финала Европског првенства у Тбилисију, па ће у среду 13. августа од 19.00 сати у четвртфиналу играти против Турске.
Прва четвртина протекла је потпуно изједначено, уз минималну предност Србије у неколико наврата. Имали су наши момци у једном тренутку 20:14, али се на прву паузу отишло у егалу – 20:20.
Појачала је Србија ритам у другој четвртини, кренула лагано да се одлепљује, па је било 33:26 у 14. минуту, а онда два минута касније и 41:30. До полувремена је екипа тренера Стевана Мијовића увећавала предност, до највећих 53:35 у 20. минуту.
И у трећој деоници имао је наш тим велику предност која је варирала, да би у 27. минуту износила „плус 18“ (63:45). И даље су Грци тражили прикључак, али га није било. Повисио је у финишу овог периода игре Бјелица на 68:49, а после 30 минута било је 70:52.
На старту последње четвртине Степановић је погодио за 73:52. Покушавали су и даље Грци да се врате, али нису имали шансе. Када је Миличић у 32. минуту погодио тројку, па и Кустурица за 80:56, све је било јасно. Све до краја била је чиста рутина, а наши кадети су се повремено и поигравали у нападу са ривалима и додатно повећавали плус, до коначних 92:65.
У тиму Србије Галић је постигао 5 поена (5 ск), Степановић 8 (4 ск), Симјановски 16 (6 ск, 6 ас), Веселиновић 4, Лукић 9 (4 ск), Шапоњић, Миладиновић, Бјелица 20 (15 ск, 4 ас), Кустурица 19 (11 ск), Миличић 5, Јањушевић 1, Павловић 5.
Код Грка, најбољи су били Зупас са 22 и Сигалас са 11 поена.
Г. М.