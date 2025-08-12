clear sky
25°C
12.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1713
usd
100.7752
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КАДЕТИ СРБИЈЕ ПОБЕДИЛИ ГРЧКУ: Против Турске у четвртфиналу Европског првенства у кошарци

12.08.2025. 21:03 21:29
Пише:
Гордана Маленовић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
kosarkasi
Фото: КСС

Кадетска репрезентација Србије победила је Грчку 92:65 (20:20, 33:17, 17:15, 22:13) у осмини финала Европског првенства у Тбилисију, па ће у среду 13. августа од 19.00 сати у четвртфиналу играти против Турске.

Прва четвртина протекла је потпуно изједначено, уз минималну предност Србије у неколико наврата. Имали су наши момци у једном тренутку 20:14, али се на прву паузу отишло у егалу – 20:20.

Појачала је Србија ритам у другој четвртини, кренула лагано да се одлепљује, па је било 33:26 у 14. минуту, а онда два минута касније и 41:30. До полувремена је екипа тренера Стевана Мијовића увећавала предност, до највећих 53:35 у 20. минуту.

И у трећој деоници имао је наш тим велику предност која је варирала, да би у 27. минуту износила „плус 18“ (63:45). И даље су Грци тражили прикључак, али га није било. Повисио је у финишу овог периода игре Бјелица на 68:49, а после 30 минута било је 70:52.

На старту последње четвртине Степановић је погодио за 73:52. Покушавали су и даље Грци да се врате, али нису имали шансе. Када је Миличић у 32. минуту погодио тројку, па и Кустурица за 80:56, све је било јасно. Све до краја била је чиста рутина, а наши кадети су се повремено и поигравали у нападу са ривалима и додатно повећавали плус, до коначних 92:65.

У тиму Србије Галић је постигао 5 поена (5 ск), Степановић 8 (4 ск), Симјановски 16 (6 ск, 6 ас), Веселиновић 4, Лукић 9 (4 ск), Шапоњић, Миладиновић, Бјелица 20 (15 ск, 4 ас), Кустурица 19 (11 ск), Миличић 5, Јањушевић 1, Павловић 5.

Код Грка, најбољи су били Зупас са 22 и Сигалас са 11 поена.

Г. М.

кадети кадети србије европско првенство
Извор:
Дневник
Пише:
Гордана Маленовић
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КАДЕТИ СРБИЈЕ ПОСЛЕ ДРАМЕ ИЗГУБИЛИ ОД ШПАНИЈЕ на Европском првенству у кошарци
srbija1

КАДЕТИ СРБИЈЕ ПОСЛЕ ДРАМЕ ИЗГУБИЛИ ОД ШПАНИЈЕ на Европском првенству у кошарци

10.08.2025. 23:07 23:09
Волим
0
Коментар
0
Сачувај