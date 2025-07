МИЦИЋ ИМА НОВИ КЛУБ: Милвоки "шутнуо" Лиларда, довели Васу

Како је објавио добро обавештени Шемс Чаранија Василије Мицић је трејдован у Милвоки Баксе!



Мицић је у понедељак из Финикс Санса послат назад у Шарлот Хорнетсе, а сада су га људи из Северне Каролине послали у Висконсин.

Милвоки Бакси су раније током тада отпустили Дејма Лиларда и сада су послали Пета Конатона и два пика друге рунде у Шарлот у замену за Василија Мицића.

Ово делује као потпуни преображај Милвоки Бакса који траже начин да изграде екипу испочетка и видећемо шта то значи за остале звезде и велика имена тима, пре свега Јаниса Адетокумба.

Што се српског играча Василија Мицића тиче, постоји велика шанса да добије отказ у Милвокију и врати се у Европу.

Милвоки Бакси би на тај начин уштедели довољно новца да потпишу уговор са Мајлсом Тарнером, што им је и био циљ код откупљивања Лиларда.

The Milwaukee Bucks are trading Pat Connaughton and two of their own second-round picks (2031, 2032) to the Charlotte Hornets for Vasilije Micic, sources tell ESPN. pic.twitter.com/gLnvpeG2NX

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025