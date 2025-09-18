clear sky
МИЛИЧИЋ СЕ ВРАТИО У СРБИЈУ: Играће у Динамику у КЛС

18.09.2025. 19:25 19:29
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
milicic
Фото: КСС

Лазар Миличић, син прослављеног кошаркаша Дарка, нови је члан Динамика.

Златни кадет се растао са шпанским Лас Розасом и наставиће свој развој у провереној средини за младе играче.

Вероватно да је препорука стигла и од селектора Стевана Мијовића, под чијим вођством су се попели на кров Европе, који је прошле сезоне предводио Динамик, а ове се придружио Драгану Шакоти у АЕК-у.

Миличић ће вероватно имати минуте и у Кошаркашкој лиги Србије, што ће му значити да стекне одређено искуство.

 

 

Спорт Кошарка
