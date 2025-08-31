overcast clouds
ШПАНИЈА УБЕДЉИВО САВЛАДАЛА КИПАР на Европском првенству

31.08.2025. 19:31 19:34
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Б92
spanija kipar
Фото: fiba.basketball

Кошаркашка репрезентација Шпаније победила је у Лимасолу селекцију Кипра резултатом 91:47 (19:9, 22:8, 29:12, 21:18) у трећем колу групе Ц на Европском првенству.

Меч је решен практично већ у првој четвртини када је актуелни европски шампион стекао двоцифрену предност, а на полувремену имао +24. У наставку се играло без већег интензитета, а питање је било само којом разликом ће Шпанци доћи до тријумфа.

Најефикансији у репрезентацији Шпаније био је Вили Ернангомез са 19 поена и осам скокова, док је Сантијаго Јуста је постигао 12 поена. 

У селекцији Кипра истакао се Дарел Вилис са 16 поена и шест скокова.

 

Пласман обезедио Sofascore

 

Евробаскет шпанија кипар
Извор:
Танјуг/Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
