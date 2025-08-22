overcast clouds
БРАНИЛАЦ ТИТУЛЕ НА ЕВРОБАСКЕТУ ОСЛАБЉЕН: Ово је тим Шпаније који је одредио Скариоло

22.08.2025. 12:39 12:41
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ису/мј
спорт
Фото: ФИБА

Селектор кошаркаша Шпаније Серђо Скариоло објавио је коначан списак од 12 играча за предстојеће Европско првенство.

На списку су: Ђосеп Пуерто, Серхио де Лареа, Хаиме Прадиља, Марио Сент-Супери, Ћави Лопез Аростеги, Санти Адама, Дарио Бризуела, Санти Јуста, Хуанчо Ернангомез, Вили Ернангомез, Ђоел Пара и Јамкуба Сима.

Бранилац титуле првака Европе иде на ЕП значајно ослабљен, без повређених Лоренца Брауна, Усмана Гарубе и Алберта Абалдеа. 

Шпанија ће на ЕП играти у Групи Ц на Кипру, са домаћином, Италијом, Грузијом, Грчком и Босном и Херцеговином. Четири првопласиране селекције из групе ће у осмину финала.

