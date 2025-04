(ВИДЕО) ОВО НЕ БИ ТРЕБАЛО ДА СЕ ДОГАЂА У КОШАРЦИ – Јокић: Они могу то да раде, а ја не

Крајем регуларног дела игре, на нешто више од 32 секунде до краја, Џамал Мареј је украо лопту Кавају Ленарду, после чега је она отишла у руке стручног штаба тима из Калифорније.

Јокић је желео одмах да дође до ње, али Џеф ван Ганди и још један члан тима Клиперса никако нису попуштали.

Nikola Jokic on Jeff Van Gundy trying to wrestle the ball from him 😮‍💨 pic.twitter.com/RoELASQN6Z

— DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) April 20, 2025