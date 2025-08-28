clear sky
(ВИДЕО) ПАРТИЗАН ПРЕДСТАВИО НОВЕ ДРЕСОВЕ: Промовисан и тим црно-белих за предстојећу сезону

28.08.2025. 20:27 20:30
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Printscreen/Facebook/KK Partizan

Кошаркашки клуб Партизан промовисао је на Авали нови тим и нове дресове за сезону 2025/26.

У клуб су стигла три појачања, Џабари Паркер, Дилан Осетковски и Шејк Милтон. 

Из прошлосезонске екипе остали су капитен Вања Маринковић, Марио Накић, Аријан Лакић, Митар Бошњаковић, Алексеј Покушевски, Карлик Џонс, Стерлинг Браун, Двејн Вашингтон, Ајзак Бонга, Френк Ниликина и Тајрик Џонс.

За састав ће конкурисати и млади играчи из омладинске школе - Лукас Бојовић, Урош Даниловић, Ђорђе Шекуларац и Урош Мијаиловић. 

Сви осим Маринковића и Бонге, који су са репрезентацијама Србије и Немачке на Европском првенству, присуствовали су догађају који је организован испод Авалског торња.

У склопу промоције одигране су и ревијалне утакмице у баскету 3x3, а селектори екипа чији су чланови били играчи Партизана, а селектори некадашњи кошаркаши црно-белих, Новица Величковић, Миленко Тепић и Алекс Марић.

 

кк партизан дресови кошарка
Спорт Кошарка
