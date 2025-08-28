(ВИДЕО) ПАРТИЗАН ПРЕДСТАВИО НОВЕ ДРЕСОВЕ: Промовисан и тим црно-белих за предстојећу сезону
Кошаркашки клуб Партизан промовисао је на Авали нови тим и нове дресове за сезону 2025/26.
У клуб су стигла три појачања, Џабари Паркер, Дилан Осетковски и Шејк Милтон.
Из прошлосезонске екипе остали су капитен Вања Маринковић, Марио Накић, Аријан Лакић, Митар Бошњаковић, Алексеј Покушевски, Карлик Џонс, Стерлинг Браун, Двејн Вашингтон, Ајзак Бонга, Френк Ниликина и Тајрик Џонс.
За састав ће конкурисати и млади играчи из омладинске школе - Лукас Бојовић, Урош Даниловић, Ђорђе Шекуларац и Урош Мијаиловић.
Сви осим Маринковића и Бонге, који су са репрезентацијама Србије и Немачке на Европском првенству, присуствовали су догађају који је организован испод Авалског торња.
У склопу промоције одигране су и ревијалне утакмице у баскету 3x3, а селектори екипа чији су чланови били играчи Партизана, а селектори некадашњи кошаркаши црно-белих, Новица Величковић, Миленко Тепић и Алекс Марић.