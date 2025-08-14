clear sky
(ВИДЕО) ПЕСНИЦОМ УДАРИО РИВАЛА: Добио доживотну

14.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Кошаркашки савез Филипина доживотно је суспендовао Миколеа Сорелу због насилног понашања на једној утакмици.

Сорела је уз то кажњен и са 200.000 филипинских пезоса, што је око 3.000 евра.

Сорела (33), који игра за ГенСан Вориорсе, ударио је ривала Јонаса Тибајана, који је остао да лежи на паркету пет минута.

Песницом га је послао на под, да би Тибајан потом на носилима изнет из дворане и одвезен у болницу.

Тибајан је задобио прелом вилице, потрес мозга и морала је да му се зашије усна.

Још увек није познато да ли ће Тибајан и кривично гонити Сорелу.

 

 

