(ВИДЕО) ПЕСНИЦОМ УДАРИО РИВАЛА: Добио доживотну
Кошаркашки савез Филипина доживотно је суспендовао Миколеа Сорелу због насилног понашања на једној утакмици.
Сорела је уз то кажњен и са 200.000 филипинских пезоса, што је око 3.000 евра.
Сорела (33), који игра за ГенСан Вориорсе, ударио је ривала Јонаса Тибајана, који је остао да лежи на паркету пет минута.
Песницом га је послао на под, да би Тибајан потом на носилима изнет из дворане и одвезен у болницу.
Тибајан је задобио прелом вилице, потрес мозга и морала је да му се зашије усна.
Још увек није познато да ли ће Тибајан и кривично гонити Сорелу.
