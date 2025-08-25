АЛЕКСАНДРА УЗЕЛАЦ ЗАДОВОЉНА ИГРОМ ПРОТИВ КАМЕРУНА: Надам се да ћемо наставити са победама, ЗОРАН ТЕРЗИЋ: Видљиво је да је све то било на далеко мање од 100 одсто
Одбојкашица Србије Александра Узелац изјавила је да је задовољна игром на мечу против Камеруна и додала да очекује да њен тим настави са одличним партијама у наставку Светског првенства.
Одбојкашице Србије победиле су данас у Бангкоку селекцију Камеруна 3:0, по сетовима 25:16, 25:17, 25:12 у другом колу групе Х на СП и тако осигурале пласман у осмину финала коло пре краја групне фазе.
"Задовољна сам победом, то је на крају најбитније. Наравно да можемо да играмо на већем нивоу. Мислим да смо ушле мало опуштеније у утакмицу, али сам срећна што смо се у правом тренутку пробудиле и наставиле са својом игром. Задовољна сам како смо играле, надам се да ћемо наставити да побеђујемо", рекла је Узелац, пренео је ОСС.
Одбојкашице Србије ће у среду у последњем колу групе Х играти против Јапана.
"Мислим да ако будемо играле своју игру, онда нећемо имати проблема са Јапаном. Са Јапаном је увек тешко играти, зато што су другачија екипа. Играли смо већ са Јапаном, имамо нека искуства. Сигурна сам да ћемо се добро тактички припремити", додала је Узелац.
Селектор Србије Зоран Терзић изнео је своје утиске после меча.
"Више пута смо данас и јуче објашњавали да су ове утакмице с једне стране одличне за неке ствари које можемо да покушамо да одрадимо да ризикујемо мало више, јер нам се грешке неће обити о главу. С друге стране да морамо да играмо пуном снагом. Један играч може да игра пет поена, десет или три сета, али пуном снагом, јер је то једини начин да се одржи неки ниво форме и свега другог. Дефинтиивно то данас није случај, поготово у првом и пола другог сета. Видљиво је да је све то било на далеко мање од 100 одсто. Резултат мање више, знали смо да ће бити 3:0 за нас", рекао је Терзић.
Он је навео да не зна колико ће Тијана Бошковић одсуствовати са терена.
"Не знам колико је озбиљно или није, колико дуго ће бити ван терена. Ово нам дефинитивно није требало, надам се да се неће поновити", навео је Терзић.