ДРЕС СРБИЈЕ ЗА ИСКУСТВО ВИШЕ: Стефан Кокеза се прикључио припремама одбојкаша Војводине
Средњи блокер Стефан Кокеза прикључио се екипи Одбојкашког клуба Војводина у Новом Саду на припремама за предстојећу сезону.
Иза њега је лето које је провео са сениорском репрезентацијом Србије пошто је заслужио позив новог селектора Георгеа Крецуа. Већ на првом такмичењу националног тима, Лиги нација, 21-годишњи члан новосадских црвено-белих дебитовао је у дресу с државним грбом.
– Значи ми што је репрезентација рачунала на мене, поготово што имам 21 годину. Сваки тренутак с националним тимом ми је пуно донео. Задесило се да баш на мојој позицији има много искусних играча, па сам од сваког могао да покупим нешто што ради најбоље. Они су ми доста помогли и мислим да сам за један степеник искуснији него што сам био пре одласка на припреме – рекао је Стефан Кокеза.
Сада је почео са тренинзима под руководством шефа стручног штаба Војводине Марка Наранчића.
– У репрезентацији смо добро радили, али и овде сам добио упалу мишића, што значи да се и овде добро ради и да ћемо напредовати. Сваки почетак сезоне је тежак, али битно је да се сви трудимо. Када нам се прикључе остали саиграчи који су с репрезентацијом, биће све боље и тренинзи ће бити јачи. Екипа је у новом саставу, имамо доста млађих играча. Сада смо ја и још неколико њих међу старијима. Имамо иза себе две сезоне у Суперлиги и треба мало да помогнемо млађима, па да и они направе „скок“ као што смо ми – додао је Вошин блокер.
Кокеза је, поготово претходне сезоне, показао да је битан шраф у тиму и да зна да одигра велике утакмице.
– Ове сезоне мислим да ћу имати много прилика да покажем шта стварно знам и могу. Биће тешко у свим такмичењима, али битно је да се добро ради, да будемо посвећени овоме и резултат ће доћи – поручио је Стефан Кокеза.