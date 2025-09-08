СЕЛЕКТОР ОДБОЈКАШИЦА СРБИЈЕ ЗОРАН ТЕРЗИЋ: "Да смо тренирали без Тијане Бошковић, можда бисмо и прошли Холандију"
Селектор женске одбојкашке репрезентације Србије Зоран Терзић изјавио је за РТС, након завршеног Светског првенства, да је задовољан како је изгледала млада екипа и нагласио да је атмосфера у тиму била фантастична.
Шампионат света завршен је тријумфом Италије, која је од Србије преузела титулу светског првака.
Бразил је освојио бронзану медаљу, док су српске одбојкашице заустављене у осмини финала од селекције Холандије.
Говорећи о завршници турнира, Терзић је истакао да је финале било занимљиво за гледаоце и да је Италија, очекивано, стигла до злата.
Из групе у којој је играла Србија до саме завршнице стигао је Јапан, који је у полуфиналу поражен од Турске.
"Јапан је генерално ове године играо добро, чак сам уверен да су боље играли Лигу нација него Светско првенство. Да ли су то били мали проблеми са повредама, не знам, али видело се да поједини играчи не играју на том нивоу. Против њих је изузетно тешко играти и освојити поен. Морате бити стрпљиви, нападати и по десет пута да бисте освојили један поен. То сви знају", рекао је Терзић за РТС.
Подсетио је и да је Србија од Јапана изгубила на једну лопту, и то без повређене Тијане Бошковић у саставу.
"Вероватно би била друга прича, али добро… Шта би било кад би било, то је већ нешто друго", рекао је селектор.
Сличан сценарио виђен је и у дуелу осмине финала са Холандијом.
"Не знам колико се љубитељи одбојке сећају Светског првенства 2018, где Тијана такође није играла две утакмице. Занимљиво, и тада су то биле Јапан и Холандија. Те две утакмице смо изгубили иако смо имали Бранкицу Михајловић, Мају Огњеновић, Рашић, Вељковић и све наше великане женске одбојке. Дакле, није у питању само одсуство једног врхунског играча. Проблем је што екипа тада мора потпуно другачије да функционише. Да смо тренирали без Тијане Бошковић, можда бисмо и прошли ту Холандију", објаснио је Терзић.
Ипак, нагласио је да је поносан на тим.
"То је екипа у којој су скоро сви дебитанти. Нико од њих малтене никада није играо на Светском првенству. У односу на 2018, када сам ја последњи пут био, а и 2022, практично ниједна играчица није остала. Логично је да млада екипа не може све да побеђује, али припремни део – утакмице у Кини и Турској – као и први меч против Украјине, дају нам за право да се надамо да можемо далеко. Стварно смо играли добро и атмосфера у екипи била је фантастична", поручио је Терзић.