overcast clouds
19°C
22.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1667
usd
100.6068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗА МЛАДЕ ПОТРЕБНО ВРЕМЕ И СТРПЉЕЊЕ: Одбојкаши Воше се у новом руху припремају за предстојећу сезону

22.08.2025. 10:33 10:36
Пише:
Кристина Бугарски
Коментари (0)
спорт
Фото: ОК Војводина

Одбојкаши Војводине ушли су у трећу седмицу припрема за нову сезону у којој их очекују велики изазови, с обзиром на промене у саставу, па и стручном штабу и управи клуба.

Показао је новосадски великан и претходних година да може да се ослони на младе, махом поникле у својој школи, па ће по том рецепту да се ради и у предстојећој такмичарској години. 

Са још млађим саставом црвено-бели ће у нове изазове ући одлучни да се докажу на сваком кораку. 

– Задовољни смо радом момака, залагање је велико. Имамо дефицит играча на неким позицијама, па смо константно у импровизацији, што није добро. Имали смо неке визије, које нисмо успели да реализујемо и надамо се да ће ситуација бити боља. Имамо много младих играча па нам је још увек акценат на физици и техници, док ће уигравање доћи нешто касније на ред – рекао је шеф стручног штаба Војводине Марко Наранчић.  

Новосађани нису комплетни на тренинзима, с обзиром на то да су тројица играча још са сениорском репрезентацијом Србије на припремама пред Светско првенство на Филипинима (12 – 28. септембар). Са „орловима“ су Стефан Негић, Никола Брборић и Вук Кулпинац. 

– Нови, млади играчи се труде, али сигурно ће бити потребно доста времена да досегну жељени ниво, што у физичком, што тактичком смислу. У спорту ништа не иде преко ноћи. Морамо да будемо стрпљиви – објаснио је Наранчић. 

Примач сервиса Данило Елезовић након тешке повреде колена и операције ради по посебном режиму. 

– Неки планирани повратак би могао да буде у јануару-фебруару, али после тога долази психолошки моменат који ће он морати да превазиђе. Тако да велика очекивања од њега не треба да имамо ове сезоне, а не треба ни да вршимо притисак на њега – додао је Марко Наранчић. 

Договорени припремни дуели

Војводину тек очекују провере против других тимова, а договорене су пријатељске утакмице с три клуба. 

– Играћемо са суботичким Спартаком, Младим радником из Пожаревца и шампионом Хрватске, Мурсом из Осијека. Са сваким ривалом ћемо се састати у Новом Саду и у гостима. Тада ћемо моћи и боље да видимо где смо и шта смо до сада урадили на тренинзима – рекао је Марко Наранчић. 

Вошин кутак ок војводина одбојкаши војводине
Пише:
Кристина Бугарски
Спорт Одбојка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДРЕС СРБИЈЕ ЗА ИСКУСТВО ВИШЕ: Стефан Кокеза се прикључио припремама одбојкаша Војводине
спорт

ДРЕС СРБИЈЕ ЗА ИСКУСТВО ВИШЕ: Стефан Кокеза се прикључио припремама одбојкаша Војводине

21.08.2025. 13:33 13:35
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОДБОЈКАШИ ВОЈВОДИНЕ ПОЧИЊУ ПРИПРЕМЕ ЗА НОВУ СЕЗОНУ: Воша се уздигне и кад је најтеже
odbojka

ОДБОЈКАШИ ВОЈВОДИНЕ ПОЧИЊУ ПРИПРЕМЕ ЗА НОВУ СЕЗОНУ: Воша се уздигне и кад је најтеже

04.08.2025. 14:00 14:05
Волим
0
Коментар
0
Сачувај