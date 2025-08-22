ЗА МЛАДЕ ПОТРЕБНО ВРЕМЕ И СТРПЉЕЊЕ: Одбојкаши Воше се у новом руху припремају за предстојећу сезону
Одбојкаши Војводине ушли су у трећу седмицу припрема за нову сезону у којој их очекују велики изазови, с обзиром на промене у саставу, па и стручном штабу и управи клуба.
Показао је новосадски великан и претходних година да може да се ослони на младе, махом поникле у својој школи, па ће по том рецепту да се ради и у предстојећој такмичарској години.
Са још млађим саставом црвено-бели ће у нове изазове ући одлучни да се докажу на сваком кораку.
– Задовољни смо радом момака, залагање је велико. Имамо дефицит играча на неким позицијама, па смо константно у импровизацији, што није добро. Имали смо неке визије, које нисмо успели да реализујемо и надамо се да ће ситуација бити боља. Имамо много младих играча па нам је још увек акценат на физици и техници, док ће уигравање доћи нешто касније на ред – рекао је шеф стручног штаба Војводине Марко Наранчић.
Новосађани нису комплетни на тренинзима, с обзиром на то да су тројица играча још са сениорском репрезентацијом Србије на припремама пред Светско првенство на Филипинима (12 – 28. септембар). Са „орловима“ су Стефан Негић, Никола Брборић и Вук Кулпинац.
– Нови, млади играчи се труде, али сигурно ће бити потребно доста времена да досегну жељени ниво, што у физичком, што тактичком смислу. У спорту ништа не иде преко ноћи. Морамо да будемо стрпљиви – објаснио је Наранчић.
Примач сервиса Данило Елезовић након тешке повреде колена и операције ради по посебном режиму.
– Неки планирани повратак би могао да буде у јануару-фебруару, али после тога долази психолошки моменат који ће он морати да превазиђе. Тако да велика очекивања од њега не треба да имамо ове сезоне, а не треба ни да вршимо притисак на њега – додао је Марко Наранчић.
Договорени припремни дуели
Војводину тек очекују провере против других тимова, а договорене су пријатељске утакмице с три клуба.
– Играћемо са суботичким Спартаком, Младим радником из Пожаревца и шампионом Хрватске, Мурсом из Осијека. Са сваким ривалом ћемо се састати у Новом Саду и у гостима. Тада ћемо моћи и боље да видимо где смо и шта смо до сада урадили на тренинзима – рекао је Марко Наранчић.