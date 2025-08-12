clear sky
ОРЛИЋИ НЕСРЕЋНО ОСТАЛИ БЕЗ ЧЕТВРТФИНАЛА: Поред победе над Саудијском Арабијом Исланђани су победом над Шпанијом срушили снове Србије

12.08.2025. 21:25 22:28
Пише:
Гордана Маленовић
Извор:
Дневник
rukomet
Фото: РСС

Кадетска репрезентација Србије победила је Саудијску Арабију, али није успела да се пласира у четртфинале Светског првенства.

Исланђани су у неизвесној завршници победили Шпанију и срушили снове Орилићима о борби за медаљу. 

Орлићи сада могу да жале због високог пораза од Шпаније (42:24), који је на крају пресудио у кругу који се направио. Србија је у групи савладала Исланд (29:28) и Саудијску Арабију, али су сва три тима на крају имала по четири бода.

Србија ће наставити такмичење у мечевима за пласман од 9. до 16. места.

Србија – Саудијска Арабија 32:29 (16:14)

КАИРО: Спортски центар. Седмерци: Србија 2(1), Саудијска Арабија 4 (4). Искључења: Србија 10, Саудијска Арабија 12 минута.

СРБИЈА: Перић, Јокић 5, Симић 3, Станковић 2, Поповић, Арсић, Тот Мељкути, Драшко 4, Павловић 2, Мојсиловић 2, Станков 4, Ценић 8, Милошевић, Дамјановић, Мрђан 2, Чавић.

САУДИЈСКА АРАБИЈА: Бајди 1, Таха 1, Алмадан, Алсадон 4, Алкаид 3, Алобираиди 9, Алкарани, Алмархон 2, Алуминти, Алсаихати, Алконвилди 2, Алтороти 3, Алсуни 4, Сласафари.

Г. М.

ДРУГА ГРУПА

Прво коло 

Шпанија – С. Арабија         37:25

Србија – Исланд                  29:28

Друго коло 

Шпанија – Исланд               31:32

Србија – С. Арабаија          32:29

1. Шпанија            3    2    0   1   130 :80     4

2. Исланд               3    2    0   1    94:87       4

3. Србија                  3    2   0    1    75:99       4

4. С. Аарабија          3    0    0   3    81:112       0

рукометаши србије кадети
Извор:
Дневник
Пише:
Гордана Маленовић
Спорт Рукомет
12.08.2025. 13:12 21:08
