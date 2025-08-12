ОРЛИЋИ НЕСРЕЋНО ОСТАЛИ БЕЗ ЧЕТВРТФИНАЛА: Поред победе над Саудијском Арабијом Исланђани су победом над Шпанијом срушили снове Србије
Кадетска репрезентација Србије победила је Саудијску Арабију, али није успела да се пласира у четртфинале Светског првенства.
Исланђани су у неизвесној завршници победили Шпанију и срушили снове Орилићима о борби за медаљу.
Орлићи сада могу да жале због високог пораза од Шпаније (42:24), који је на крају пресудио у кругу који се направио. Србија је у групи савладала Исланд (29:28) и Саудијску Арабију, али су сва три тима на крају имала по четири бода.
Србија ће наставити такмичење у мечевима за пласман од 9. до 16. места.
Србија – Саудијска Арабија 32:29 (16:14)
КАИРО: Спортски центар. Седмерци: Србија 2(1), Саудијска Арабија 4 (4). Искључења: Србија 10, Саудијска Арабија 12 минута.
СРБИЈА: Перић, Јокић 5, Симић 3, Станковић 2, Поповић, Арсић, Тот Мељкути, Драшко 4, Павловић 2, Мојсиловић 2, Станков 4, Ценић 8, Милошевић, Дамјановић, Мрђан 2, Чавић.
САУДИЈСКА АРАБИЈА: Бајди 1, Таха 1, Алмадан, Алсадон 4, Алкаид 3, Алобираиди 9, Алкарани, Алмархон 2, Алуминти, Алсаихати, Алконвилди 2, Алтороти 3, Алсуни 4, Сласафари.
Г. М.
ДРУГА ГРУПА
Прво коло
Шпанија – С. Арабија 37:25
Србија – Исланд 29:28
Друго коло
Шпанија – Исланд 31:32
Србија – С. Арабаија 32:29
1. Шпанија 3 2 0 1 130 :80 4
2. Исланд 3 2 0 1 94:87 4
3. Србија 3 2 0 1 75:99 4
4. С. Аарабија 3 0 0 3 81:112 0