11.08.2025.
Нови Сад
ДРАМА У ЈАПАНУ: Двојица боксера који су се борили истог дана преминули

11.08.2025. 15:49
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
boks
Фото: pexels.com

Јапански боксерски званичници требало би да одрже хитан састанак у уторак, након смрти двојице боксера на истом такмичењу, раније овог месеца.

Јапански боксери Шигетоши Котари и Хиромаса Уракава, који су се 2. августа одвојено борили у дворани Коракуен у Токију, су преминули након што су хоспитализовани и подвргнути операцији мозга.

Обојица су имали по 28 година у тренутку смрти.

Локални медији су такође пренели да ће Јапанска боксерска комисија (ЈБЦ) следећег месеца одржати разговоре о безбедности боксера.

"Посебно смо свесни наше одговорности као менаџери овог спорта. Предузећемо све мере које можемо", рекао је новинарима у недељу генерални секретар ЈБЦ-а Цујоши Јасукочи.

Већ је донета одлука да све борбе од сада трају десет, уместо 12 рунди.

 

 

Баксузни број 28

Уракава је трећи професионални боксер који је преминуо ове године, након што је у фебруару после борбе у Белфасту умро Ирац Џон Куни. Попут Јапанаца, и Куни је у тренутку смрти има 28 година, а доживео је мождано крварење након борбе са Велшанином Нејтаном Хоувелсом.

Јапански медији су истакли ризичну праксу боксера да се уздржавају од хидратације како би брзо смршали пре мерења.

Према писању листа Асахи Шимбун, "дехидрација чини мозак подложнијим крварењу", а ово је и једна од тема о којима ЈБЦ жели да разговара са тренерима, навео је спортски дневник Никан Спортс.

"Желе да сазнају више о овим методама мршављења и кондиционирању пре борбе, што би могло бити повезано са смртним случајевима", пренео је Никан Спортс.

Неколико спортова је последњих година погођено контроверзама око последица поновљених удараца у главу по здравље спортиста.

Све већи број студија и сведочења повезао је неуролошке здравствене проблеме код спортиста са потресима мозга, као на пример у рагбију.

 

бокс меч бокс боксер боксери преминули
Спорт Остали спортови
