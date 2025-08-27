Новосађанка и даље у врху светског кајака
Милица Новаковић сезону завршила с две европске медаље: Надам се да ћу остати на овом нивоу
Још једном је најбоља кајакашица Србије Милица Новаковић показала од чега је саткана – и у 37. години задржала је место у врху европског и светског кајака, о чему сведоче успеси остварени ове сезоне.
Новосађанка, која је поникла у ККК Лиман, а сада је члан ККК Војводина, наставила је са освајањем медаља на великим такмичењима и у 2025. је поновила остварење од пре две године када је први пут узела два одличја у једноседу на једној смотри. Сада је на Европском првенству у Рачицама Србију обрадовала с две бронзе, у К1 200 м и олимпијској дисциплини К1 500 м.
На Светском шампионату у Милану, завршеном пре неколико дана, заузела је шесто место у дужој трци, а 11. у краћој.
– Кад подвучем црту задовољна сам – каже Милица Новаковић за „Дневник“. – Наравно да сам тежила ка бољем пласману, али је конкуренција била изузетно јака, појавиле су се неке нове и брзе девојке. Дала сам максимум, који сам могла да извучем из ове сезоне, која је била дугачка, али успешна. С обзиром на све што ме је пратило ове године, од почетка сезоне сам имала проблеме са тетивама руку и то ми је правило велике проблеме и за трке и тренинге, али некако смо се саставили да издржим до светског и успели да будем на високом нивоу.
На питање шта је недостајало за медаљу на планетарној смотри, Милица је образложила:
– Све је то испреплeтано. Што се тиче 500 метара, ја тога, наравно нисам свесна док сам у трци и на старту, али сада када погледам ширу слику, фалио ми је тај први део, а све је то повезано с тим болом у рукама. Недостајало ми је мало више брзине и експлозивности на почетку. На крају се ја борим, дижем финиш, али и конкуренција се подигла, тешко се сад неко и може стићи у финишу. Ја се њима приближим, али њихов шпиц чамца је испред мог. А на 200 метара је увек лутрија. Овај мој резултат није баш прави показатељ шта могу да урадим. Разлике су биле заиста мале, остала сам без А финала за длаку, али то је „двестотка“, то се дешава у спорту и тако то и прихватам.
Целу сезону Милица је описала као успешну, каква и јесте била.
– Једносед је увек некако захтевнији од других дисциплина, јер је ту човек сам и све зависи од тебе. Увек сматрамо показатељем добрих резултата улазак у А финале и у борбу за медаљу. Европским првенством сам апсолутно задовољна, јер сам наставила са освајањем медаља на великим такмичењима и надам се да ћу остати на том нивоу – истакла је Милица Новаковић.
Светла будућност
Подмладак српске кајакашке репрезентације је ове године забележио велике успехе освајањем медаља на европском и светском првенству, док је 18-годишњи Страхиња Драгосављевић увелико доказан и у сениорској конкуренцији.
– Подмладак је охрабрујућ и свиђа ми се што девојке у четверцу, може се рећи за њихове „мале“ године озбиљно доживљавају и тренинге и трке. Драго ми је што су се добро повезале, освајале медаље и тиме показују и себи и другима да су наша светла будућност. Страхиња је то већ давно потврдио и од њега можемо и да учимо – рекла је Милица Новаковић.