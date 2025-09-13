overcast clouds
29°C
13.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Наградни фонд Светског првенства у атлетици износи 8,498 милиона долара

13.09.2025. 13:57 13:59
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
atletika
Фото: Tanjug (AP Photo/Matthias Schrader)

Укупан наградни фонд Светског првенства у атлетици, које је јутрос почело у Токију, износи 8.498.000 долара, саопштено је на званичном сајту такмичења.

Нови светски шампиони добиће по 70.000 долара, за сребро је награда 35.000, а бронза вреди 22.000 долара.

Штафетни победници ће за златну медаљу поделити 80.000 долара, сребро вреди 40.000, а бронзана медаља доноси 20.000 долара.

Додатни бонус за атлетичаре, који оборе светски рекорд, износи 100.000 долара.

атлетика светско првенство
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МИЛИЦА ГАРДАШЕВИЋ НИЈЕ УСПЕЛА ДА СЕ ПЛАСИРА У ФИНАЛЕ СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА: Скок од 6,41 метар није био довољан за пласман међу 12 најбољих
gardasevic

МИЛИЦА ГАРДАШЕВИЋ НИЈЕ УСПЕЛА ДА СЕ ПЛАСИРА У ФИНАЛЕ СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА: Скок од 6,41 метар није био довољан за пласман међу 12 најбољих

13.09.2025. 13:07 13:12
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СИНАНЧЕВИЋ НИЈЕ УСПЕО ДА СЕ ПЛАСИРА У ФИНАЛЕ НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ, ИЗМАКЛО ЗА 21 ЦЕНТИМЕНТАР: Није био мој дан, очекивао сам много више
sinancevic

СИНАНЧЕВИЋ НИЈЕ УСПЕО ДА СЕ ПЛАСИРА У ФИНАЛЕ НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ, ИЗМАКЛО ЗА 21 ЦЕНТИМЕНТАР: Није био мој дан, очекивао сам много више

13.09.2025. 08:57 09:10
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У АТЛЕТИЦИ: Прве медаље отишле Канађанину Евану Данфију и Шпанкињи Марији Перезе у ходању на 35 километара
danfi

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У АТЛЕТИЦИ: Прве медаље отишле Канађанину Евану Данфију и Шпанкињи Марији Перезе у ходању на 35 километара

13.09.2025. 12:12 12:15
Волим
0
Коментар
0
Сачувај