Наградни фонд Светског првенства у атлетици износи 8,498 милиона долара
13.09.2025. 13:57 13:59
Укупан наградни фонд Светског првенства у атлетици, које је јутрос почело у Токију, износи 8.498.000 долара, саопштено је на званичном сајту такмичења.
Нови светски шампиони добиће по 70.000 долара, за сребро је награда 35.000, а бронза вреди 22.000 долара.
Штафетни победници ће за златну медаљу поделити 80.000 долара, сребро вреди 40.000, а бронзана медаља доноси 20.000 долара.
Додатни бонус за атлетичаре, који оборе светски рекорд, износи 100.000 долара.