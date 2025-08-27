ОГЛАСИО СЕ ВЕСЛАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ОКО СИТУАЦИЈЕ У ВК ПАРТИЗАН: Информације се могу добити искључиво од нове, привремене управе клуба
Веслачки савез Србије огласио се поводом ситуације у Веслачком клубу Партизан и о саопштењу које је издато пошто је ЈСД Партизан увело привремену управу у овај клуб.
Саопштење преносимо у целини.
"У циљу објективног и тачног информисања јавности, Веслачки савез Србије обавештава медије да се све званичне информације у вези са ситуацијом у Веслачком клубу „Партизан“ из Београда могу добити искључиво од нове, привремене управе овог клуба. Она је именована на законит и легитиман начин од стране ЈСД „Партизан“.
Подсећамо да су поједини, сада већ бивши руководиоци Веслачког клуба „Партизан“ својевремено чинили и управу Веслачког савеза Србије. Савезом су управљали нетранспарентно више од две деценије, све до 2020. године. Тада је Скупштина Веслачког савеза Србије апсолутном већином изабрала ново руководство Савеза.
Одељење за инспекцијске послове Министарства спорта Републике Србије утврдило је неправилности и незаконитости у раду сада већ бившег руководства Веслачког клуба „Партизан“. На основу инспекцијског записника и иницијативе више од 40 угледних чланова клуба, међу којима су и освајачи олимпијских медаља, ЈСД „Партизан“ именовало је привремену управу у веслачком клубу. Њихов задатак је да у року од шест месеци сазову Скупштину клуба и обезбеде избор нових органа управљања у складу са Законом о спорту.
Намера привремене управе Веслачког клуба „Партизан“ није наметање самовоље. Циљ је успостављање реда, транспарентног пословања и заштита интереса спортиста. Нова управа ужива поверење ЈСД „Партизан“ и спремна је на сарадњу са Веслачким савезом Србије и клубовима чланицама Савеза.
Позивамо медије да информације о Веслачком клубу „Партизан“ траже од привремене управе клуба или од Веслачког савеза Србије. Анонимна и непотписана саопштења без печата и контакт података треба игнорисати.
Чланови привремене управе Веслачког клуба „Партизан“ нису, како се тенденциозно приказује, неодговорни појединци. Они су истакнути спортисти са богатим спортским биографијама и резултатима од националног и међународног значаја.
Чланови привремене управе ВК „Партизан“:
• Марко Марјановић – вишеструки државни првак, учесник ОИ (Лондон 2012, Рио 2016), освајач медаља на светским и европским првенствима; актуелни законски заступник клуба.
• Вук Матовић – државни првак, европски вицешампион јуниора 2011, двоструки универзитетски првак САД.
• Јован Поповић – вишеструки државни и балкански првак, освајач медаља на светским и европским првенствима, првак САД (Беркли).
• Андрија Шљукић – државни и балкански првак, учесник ОИ (Рио 2016), вишеструки освајач медаља на светским и европским првенствима.
• Иван Посавац – вишеструки државни првак, члан веслачког тима Харварда, учесник престижних међународних регата и освајач медаља у САД и Кини", стоји у саопштењу ВСС.