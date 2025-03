ПРЕМИНУО ТРОСТРУКИ ОЛИМПИЈСКИ ШАМПИОН: Узрок смрти Саитијева тренутно није познат

Тужне вести долазе из Чеченије, а говоре да је преминуо Буваисар Саитијев, чувени руски рвач и троструки олимпијски шампион.



Буваисар Саитијев је имао 49 година и златну медаљу на Олимпијским играма слободним стилом освајао је у Атланти 1996. године, па у Атини 2004. године, потом у Пекингу 2008. године.

Extremely sad news. Three-time Olympic champion, Buvaisar Saitiev, has passed away today. The most accomplished wrestler and widely considered to be the greatest of all time



May Buvaisar Saitiev rest in peace pic.twitter.com/FGJlbNSnOB

