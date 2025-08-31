ТРИЈУМФ ЈОВАНА НИКОЛИЋА на боксерском меморијалу "Мирослав Гуцуња"
Српски борац Јован Николић победник је традиционалног боксерског меморијалног турнира "Мирослав Гуцуња" који се одржава у Сомбору у част настрадалог Сомборца који је изгубио живот на Кошарама.
Шести по реду меморијал "Мирослав Гуцуња", профи бокс вече, одржано је у Сомбору у хали "Мостонга" у организацији "Балкан Боxинга", Боксерског савеза Србије и БК "Сомбор".
Главну борбу вечери боксовао је актуелни шампион Европе у олимпијском боксу Јован Николић који је до седме профи победе стигао савладавши у мечу средње категорије (тежински лимит до 73,5 кг) једногласном одлуком судија (60:54, 59:55, 59:55) у шест рунди боксера из Панаме Омира Родригеза.
Турнир у Сомбору је отворио судар тешкаша Александра Манића и Василија Крајиновића у ком је све конце у својим рукама у све четири рунде држао Манић и на крају победио једногласном одлуком судија (40:36, 39:37, 39:37).
Уследио је меч где је виђен нокаут већ у првој рунди. Марко Марић (до 70 кг) који је одлучио да наступа под заставом Србије иако је рођен у САД, босковао је против представника БиХ Белмина Хоџића у категорији до 70 кг. После серије сјајних удараца у првој рунди Марић је послао противника у пораз и остварио трећу профи победу, а другу нокаутом.
У судару српског боксера Реље Стојковића (до 83 кг) и Румуна Мариуша Михаиа Думитруа већинском одлуком судија (40:36, 39:37, 38:38) у четири рунде победио је извојевао домаћи боксер.
Сет главног програма борби отворио је меч полувелтер категорије (до 63,5 кг) у ком је један од главних адута БК "Сомбор" Назиф Сејди стигао до четврте профи победе, пошто је рутински и једногласном одлуком судија (40:36, 40:36, 40:36) у четири рунде савладао Луку Вељовића из Босне и Херцеговине.
Пети меч боксовао је бронзани са ЕП у Београду Алмир Мемић који је у мечу супер-средње категорије (до 76,2 кг) снаге одмерио са Пољаком Адамом Чеслаком. Заслужена и убедљива победа отишла је у руке Мемића једногласном одлуком судија (60:53, 60:52, 60:53).
Уследио је меч миљеника сомборске публике, освајача "Београдског победника", бронзаног са ЕП у Београду 2024. Омера Аметовића који је у бантам категорији, у договореној тежини до 54 кг, једногласном одлуком судија (39:37, 39:37, 40:36) у четири рунде савладао Колумбијца Јина Каиседа. На крају меморијала, Аметовићу је додељена меморијална плакета "Мирослав Гуцуња", за најборбенијег боксера профи ревије у Сомбору. Плакету му је предала мајка погинулог Гуцуње.
Последње загревање у рингу пред главни меч вечери донео је дуел српског репрезентативца Растка Симића, актуелног аматерског вицешампиона Европе у полутешкој категорији у ЕУБЦ организацији, против Белгијанца Зијада Ел Мохора, у шест рунди, у категорији до 81 кг. Симић је у мечу полутешке категорије савладао Белгијанца, на поене у шест рунди, једногласном одлуком судија (60:54, 60:54, 60:54) и тако стигао до треће профи победе.